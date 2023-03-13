دومین بانک بزرگ آمریکا هم ورشکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از ایندیپندنت، دومین بانک ایالات متحده به دلیل آنچه که قانونگذاران آن را ریسک سیستمیک مینامند، تعطیلی خود تا زمان نامعلوم را اعلام کرد و بسته شد. این بانک در واقع دومین بانکی است که در کمتر از یک هفته گذشته ورشکستگی و تعطیلی خود را در آمریکا اعلام میکند.
پیشتر نیز بانک «سیلیکون ولی»، پس از آنکه سپرده گذاران به یکباره وجوه خود را برداشت کردند، مجبور به تعطیلی شد و روز دوشنبه اعلام شد که «سیگنچربانک» مستقر در نیویورک نیز مجبور به بستن درهای خود شده است.
خزانه داری، فدرال رزرو آمریکا نیز در بیانیه بسته شدن دومین بانک این کشور را تائید کرد.
جدیدترین پروندههای بانک سیگنچر نشان میدهد که کل داراییهای آن ۱۱۰.۴ میلیارد دلار و کل سپردهها ۸۸.۶ میلیارد دلار بوده است.
طبق گزارش رسانه CNBC، این بانک در میان صنعت ارزهای دیجیتال فعال بود. فدرال رزرو و خزانه داری ایالات متحده اعلام کردند که برای محافظت از پول سرمایه گذاران در این دو بانک، پول همه سپرده گذاران به طور کامل پرداخت خواهد شد. این نهادهای دولتی واشنگتن در بیانیهای مشترک گفتند: «این گام تضمین میکند که سیستم بانکی ایالات متحده به اجرای نقشهای حیاتی خود در حفاظت از سپردهها و فراهم کردن دسترسی به اعتبار برای خانوارها و کسبوکارها به شیوهای که باعث رشد اقتصادی قوی و پایدار میشود، ادامه میدهد.»
هفته گذشته نیز بانک سیلیکون ولی، با ضرر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار طی دو روز، ناگهان ورشکست و تعطیل شد. بانک سیلیکون ولی اصلیترین بانک وامدهنده به استارتاپهای آمریکایی به شمار میآمد. فروپاشی ناگهانی این بانک به جو نااطمینانی در میان بسیاری از بنیانگذاران استارتاپی در رابطه با آینده کوتاه مدت پیش روی کسب و کارشان دامن زد. این بانک در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد و در سانتا کلارای کالیفرنیا مستقر است و عمیقاً درگیر اکوسیستم فناوری بوده است و طبق دادههای وب سایت خود، خدمات بانکیاش را به تقریباً نیمی از تمام شرکتهای فناوری و علوم حیاتی تحت حمایت سرمایهگذاری در ایالات متحده ارائه میکرد. این بانک تا قبل از ورشکستگی شانزدهمین بانک بزرگ ایالات متحده بود.
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