به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست‌ هم‌اندیشی و تبادل نظرمسئولان اجرایی طرح های حمایتی از کتابفروشان با حضور تشکل‌های نشر، کتابفروشان و اصحاب رسانه به منظور بررسی طرح های حمایتی از کتابفروشان (تابستانه کتاب) سه شنبه (۱۰ مرداد) در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود.

طرح «تابستانه کتاب» با شعار «این چنین دوست کتاب است از او دست مدار» از ۱۵ مردادماه در کتابفروشی‌های سراسر کشور آغاز می‌شود که بر این اساس علاقه‌مندان و خریداران کتاب با همراه داشتن کارت ملی، می‌توانند از تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی خرید کتاب در این طرح تا سقف یکصد هزار تومان استفاده کنند.

نشست‌ هم‌اندیشی و تبادل نظر به منظور بررسی طرح های حمایتی از کتابفروشان (تابستانه کتاب) سه شنبه (۱۰ مرداد) ساعت ۱۰ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، برگزار می‌شود.