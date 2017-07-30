۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

۲ خبر تجسمی

وازارلی به کیش رفت/ برج میلاد میزبان اسطوره ها

برپایی نمایشگاه «سری گرافی های» ویکتور وازارلی در مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش و نمایشگاه «حریر هنر» در برج میلاد، از جمله اخبار امروز یکشنبه ۸ مردادماه در حوزه هنرهای تجسمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش گروه «فرا» بهره بردار موزه هنر خلیج فارس و مجموعه گالری ثالث نمایشگاهی از «سری گرافی های» ویکتور وازارلی در محل مجموعه هنری و موزه هنر خلیح فارس در حال برگزاری است. این نمایشگاه که از روز پنجم مردادماه آغاز به کار کرد به مدت یک ماه و تا پنجم شهریور ماه ادامه خواهد داشت و حدود ۱۰۰ اثر پرینت محدود از بنیاد وازارلی را به نمایش و فروش گذاشته است که این آثار پیش از این در گالری ثالث تهران به نمایش گذاشته شده بود.

ویکتور وازارلی هنرمند فقید فرانسوی که پدر «اُپ آرت» یا هنر دیدگانی نامیده می شود، مبتکر اصلی «اُپ آرت» در جهان است و بر امکان کاربردی هنر انتزاعی تاکید دارد.

وازارلی به هندسه به کار رفته در معماری اسلامی علاقه زیادی داشت و ظرفیت های معماری اسلامی را بسیار بالا و کاربردی می دانست.

اسطوره ها در برج میلاد

گالری هنری برج میلاد از روز دوازدهم مردادماه میزبان نمایشگاه گروهی تصویرسازی اسطوره ها و داستان های کهن تحت عنوان «حریر هنر» می شود.

این نمایشگاه تا ۱۸ مردادماه در گالری هنری برج میلاد به نشانی بزرگراه حکیم غرب، بعد از خروجی چمران، ورودی اختصاصی برج میلاد دایر است.

