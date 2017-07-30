به گزارش خبرنگار مهر، زمان برپایی مراسم تشییع پیکر مدیا کاشیگر نویسنده و مترجم تازه درگذشته مشخص شد.

بر این اساس قرار است پیکر مرحوم کاشیگر صبح روز سه شنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۹ صبح مقابل تالار وحدت تشییع شود. مراسم تشییع پیکر وی با حضور اهالی فرهنگ، ادب و هنر همراه بوده و به سمت بهشت زهرای تهران خواهد بود.

پس از مراسم تشییع، تدفین پیکر کاشیگر در قطعه نام آوران بهشت زهرا انجام خواهد شد.

این نویسنده و مترجم دیروز شنبه ۷ مرداد به دلیل بیماری تنفسی درگذشت. آلبر کامو، سنت اگزوپری، اوژن یونسکو و پل ریکور و... از جمله چهره هایی هستند که کاشیگر از آن ها ترجمه کرده است.