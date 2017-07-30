پیام تسلیت انجمن منتقدان خانه تئاتر برای درگذشت مدیا کاشیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به مناسبت درگذشت مدیا کاشیگر نویسنده، مترجم و منتقد پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در پیام انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر آمده است: «بعضی از انسان‌ها بودنشان، خوب است. این گروه از انسان‌ها به زندگی معنا می‌دهند؛ به زمین و هستی وزن می‌بخشند. اصلا هیچ کاری هم که نکنند، همین که هستند عشق است.

درباره مردی می‌گوییم که همین‌گونه بود؛ مدیا کاشیگر. از مرگش نمی‌گوییم؛ چرا که دوست نداشت؛ مبارزه چند ساله و جانانه‌اش با مرگ این را به ما می‌گوید.

مدیا کاشیگر از جمع ما جدا شد و به سفر رفت؛ از زندگی فانی به زندگی جاوید. پس عجالتا مدیای شریف بدرود تا بعد.

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، درگذشت این نویسنده و منتقد صاحب‌نام کشورمان را تسلیت گفته و برای بازماندگانش آروزی صبر دارد.»