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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

پیام تسلیت حدادعادل به مناسبت درگذشت مدیا کاشیگر

پیام تسلیت حدادعادل به مناسبت درگذشت مدیا کاشیگر

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پیامی درگذشت مدیا کاشیگر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پیام حداد عادل آمده است:

بسمه‌تعالی

درگذشت شاعر و نویسنده و مترجم محترم، شادروان مدیا کاشیگر، فرزند استاد محترم جناب آقای دکتر لطیف کاشیگر، عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به ایشان و دیگر بازماندگان تسلیت می‌گوید. برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای استاد کاشیگر شکیبایی و دوام سلامت آرزو می‌کنیم.

یادآوری می‌شود، شنبه، هفتم مردادماه ۱۳۹۶، مدیا کاشیگر، مترجم، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی، که به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری بود، دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 4045314

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