پیام تسلیت معاون فرهنگی وزیر ارشاد برای درگذشت مدیا کاشیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی در پیام خود تنوع فعالیتهای زندهیاد کاشیگر در حوزههای مختلف فرهنگ و نشر را مورد اشاره قرار داده است.
متن پیام معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:
خبر درگذشت نویسنده و مترجم شناخته شدهی معاصر زندهیاد مدیا کاشیگر موجب تاثر شد. فعالیتهای آن مرحوم در حوزههای شعر، داستان، ترجمه و نیز رویدادهای ادبی نشان از اهتمام و دغدغهمندی وی در حوزه کتاب و ادبیات دارد. آثار و ترجمههای مرحوم کاشیگر همواره یاد و خاطر او را در میان اهالی فرهنگ و علاقهمندان کتاب زنده نگاه خواهد داشت. درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم و اهالی فرهنگ تسلیت گفته و برای ایشان از درگاه خداوند بخشنده مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.
