دیدار معاون رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر گرجستان در تفلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا که پس از سفر به استونی به منظور انجام برخی دیدارهای رسمی در «تفلیس» پایتخت گرجستان به سر می‌برد پس از دیدار با «گیورگی کویریکاشویلی» نخست وزیر این کشور در نشست خبری شرکت کرد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این نشست ادعا کرد: روسیه با حمایت از برخی رژیم ها روند مذاکرات با آمریکا برای بهبود روابط را سخت تر می کند.

وی ادامه داد: مطمئنم که در آینده با درک متقابل روابط خود با روسیه را سازماندهی خواهیم کرد و این گفتمان نتایج بهتری برای ما به همراه خواهد داشت. این گفتمان همچنین فرصتی برای حل درگیری های بلند مدت با اوکراین، گرجستان و حتی در سایر نقاط جهان را نیز فراهم خواهد کرد.

نخست وزیر گرجستان نیز در نشست رسانه ای مذکور ضمن ابراز خرسندی از این دیدار به تکرار مواضع پنس در قبال مسکو پرداخت.