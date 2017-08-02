نظارت های بهداشتی بر روی ذبح دام درچهارمحال وبختیاری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: تصمیمات و برنامه هایی که در خصوص رفع مشکلات استان گرفته می‌شود، تمامی مدیران دستگاه های اجرایی باید درصدد تحقق آنها تلاش کنند تا به اهداف مورد نظر برسند.

وی در ادامه گفت: کشتار دام توسط قصابان سطح استان باید در کشتارگاه های بهداشتی صورت گیرد و مسئولان و بازرسان نیز در این حوزه باید با تداوم قدرت و جدیت کار خود را در این زمینه پیگیری کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ورود غیر مجاز دام از استان های دیگر به این استان باید از سوی دستگاه های مرتبط از جمله نیروی انتظامی کنترل شود و پیگیری شود.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: باید بارزسی و بازدید هایی از سوی اکیپ های دامپزشکی، علوم پزشکی در حوزه نحوه کشتار دام توسط قصابان در سطح استان اعم از شهر کاج، بارده و سودجان انجام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: رعایت موارد بهداشتی در کشتار دام ها نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد.

وی ادامه داد: وجود دامپزشک در کشتارگاه و وجود نظارت ها بر روی روند کشتار و بررسی دام نقش مهمی در حفظ سلامتی گوشت مصرفی خانوار دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین مراکز تولید گوشت قرمز کشور به شمار می رود.