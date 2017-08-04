پنجمین جشنواره «هنر برای صلح» جهانی می شود/ ورود به عرصه سینما

فریدون فربد دبیر جشنواره «هنر برای صلح» درباره پنجمین دوره این رویداد به خبرنگار مهر گفت: پنجمین دوره این رویداد به صورت بین المللی از ۲۱ تا ۳۰ شهریور ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و هنرمندان بیش از ۲۰ کشور در این جشنواره اثر خواهند داشت. طبق روال قبل ما هر روز در همه رشته های هنری از جمله نقاشی، عکس، مجسمه و چیدمان، پوستر، ویدیو آرت، موسیقی و پرفورمنس در خانه هنرمندان برنامه های ویژه ای داریم و روز جهانی صلح نیز یک برنامه متفاوت و گسترده تری را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر جمع آوری آثار به پایان رسیده است و بیش از ۱۳۰ اثر به این دوره از جشنواره رسیده که در حال انتخاب از میان آنها هستیم. البته جشنواره ما به صورت فراخوان نیست و بیشتر به صورت دعوت از خود هنرمندان صورت می گیرد تا اگر اثری مرتبط با ۸ محور پیشنهادی ما دارند ارائه دهند.

دبیر جشنواره «هنر برای صلح» شعار جشنواره را «صلح را تصور کن» نامید و بیان کرد: در هر دوره ما توانسته ایم ارتباط موثرتر و گسترده تری با هنرمندان برقرار کنیم و به دلیل مطرح شدن این جشنواره توانستیم سال گذشته در حاشیه سی و چهارمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزیده ای از آثار چهار دوره قبل را برگزار کنیم. عمده ترین مساله ای که باعث شد این جشنواره در این دوره بین الملی شود ارتباطی است که در حاشیه آن نمایشگاه با دیپلمات ها و هنرمندها برقرار کردیم.

فربد در پایان گفت: به جرات می توانم بگویم ما تقریبا تنها جشنواره صلح در جهان هستیم که در همه رشته های هنری برپا می شویم و در جشنواره اثر داریم و به زودی در حوزه فیلم هم ورود جدی تری خواهیم داشت.