به گزارش خبرنگار مهر، الهکرم اخلاقی صبح یکشنبه در نخستین همایش تجلیل از قهرمانان و فعالان ورزشی ملی و بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار کرد: ورزش نهتنها ضامن سلامت جسم، بلکه زمینهساز نشاط روانی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه است.
وی با تأکید بر نقش نهادهای آموزشی و علمی در گسترش فرهنگ ورزش افزود: یکی از اولویتهای اصلی در تمامی حوزههای ورزشی، آموزشی و حتی حوزههای علمیه، باید توجه ویژه به ورزش برای حفظ و ارتقای سلامت عمومی باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: هر اندازه فرهنگ ورزش در جامعه توسعه یابد، پیامدهای آن بهطور مستقیم در کاهش بیماریها، افزایش کیفیت زندگی و حتی پیشرفت علوم پزشکی نمایان خواهد شد.
اخلاقی با اشاره به اهمیت حمایت از ورزشکاران دانشگاهی تصریح کرد: برگزاری چنین برنامههایی در راستای ارج نهادن به تلاشهای قهرمانان و فعالان ورزشی، نقش مهمی در انگیزهبخشی و تقویت این فرهنگ دارد.
در این آیین همچنین از کتاب «گنجینه ورزش دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر» با تالیف علی فروغی، مدیر تربیتبدنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رونمایی شد و جمعی از ورزشکاران و فعالان این حوزه مورد تجلیل قرار گرفتند.
