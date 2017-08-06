به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ویسی دبیر گروه توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش ‏بنیان دریایی در راستای توسعه فناوری های دریایی با استفاده از ظرفیت های اساتید و پژوهشگران فعال در این حوزه اقدام به حمایت از طرح های فناورانه دانشگاهی کرده است.

وی افزود: رویکرد این ستاد در این برنامه، بهره گیری از اساتید فعال در جهت رفع نیاز های فناورانه کشور با همکاری سازمان ها و ارگان های دریایی است. بنابراین چنانچه اساتید و پژوهشگران در حوزه دریا بتواند با انجام پروژه ای فناورانه، اقدام به رفع نیاز یکی از ارگان های دریایی کشور کند، ستاد دریایی نیز در تامین هزینه های فناورانه آن طرح با ارگان مربوطه مشارکت خواهد کرد.

به گفته ویسی، در همین راستا موافقت نامه سه جانبه ای بین وزارت علوم ، معاونت علمی و فناوری و سازمان صنایع دریایی در اواسط سال ۱۳۹۴ به امضا رسیده و اجرایی شده است.

حمایت از فعالیت های شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور

دبیر گروه توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی عنوان کرد: شبکه ملی ناوگان تحقیقات دریایی کشور در سال ۱۳۹۴ با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تشکیل شد و اعضای این شبکه، سازمان ها و ارگان های دریایی هستند که دارای شناور تحقیقاتی بوده و فعالیت های پژوهشی و صنعتی در دریا های کشور انجام می دهند.

وی افزود: هدف از تشکیل شبکه ملی ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور، هم افزایی ظرفیت ناوگان تحقیقاتی دریایی بر اساس پتانسیل موجود در کشور است.

وی بیان داشت: از مهم ترین فعالیت های این شبکه می توان به راه اندازی پایگاه اطلاعات محیطی دریاهای کشور (irmedin.ir)، برنامه‎ریزی و تصویب بودجه جهت انجام گشت مشترک تحقیقاتی در دریای مازندران و برگزاری سمینار یک روزه اقیانوس شناسی در تهران توسط موسسه اقیانوس شناسی shirshov روسیه اشاره کرد.

حمایت از اساتید برجسته و فعال در حوزه دریا

به گفته وی، یکی از برنامه‌های ستاد دریایی از ابتدای تشکیل و تاکنون حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه اساتید دانشگاهی در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی بوده و سعی شده تا حد امکان ارتباط ستاد با دانشگاه‌ها تقویت و حمایت‌های لازم از مراکز علمی به عنوان اهرم اصلی توسعه فناوری‌ها صورت پذیرد.

وی افزود: حمایت از چاپ مقالات ISI در مجلات برتر حوزه مهندسی دریا، حمایت از سفر اساتید برجسته خارجی جهت ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی، حمایت از فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت ویژه اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی، حمایت از چاپ کتب تخصصی در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی و... از جمله مواردی هستند که مورد حمایت قرار می گیرند.

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

ویسی اظهار داشت: ستاد توسعه صنایع دریایی با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان و پژوهشگران کشور در زمینه­ های مرتبط با مهندسی دریا و به منظور تقویت انگیزه پژوهش در این عرصه، از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی حمایت می کند.

وی خاطر نشان کرد: درهمین راستا تاکنون ۱۰ موافقت نامه با دانشگاه های فعال در حوزه دریا منعقد شده است . براساس این موافقت نامه ها تعداد ۲۵۳ پایان نامه شامل ۱۷۷پایان نامه کارشناسی ارشد و ۷۶رساله ی دکتری مورد حمایت این ستاد قرار گرفته است.