به گزارش خبرنگار مهر، زکیه تلمادرهای ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در زمینه آموزش باید به شکل جدی، عالمانه و آگاهانه عمل کرد.
وی افزود: انتظار میرود دانشگاهها و مسئولان استانی و کشوری، به ویژه وزارت علوم و دانشگاههای دولتی، در امر آموزش همکاری و حمایت داشته باشند.
به گفته او، این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که کشور با بحرانهایی مانند کمبود آب مواجه است و آموزش صحیح میتواند نقش مؤثری در مدیریت این بحرانها ایفا کند.
تلمادرهای تصریح کرد: دانشگاهها باید بازوان وزارت علوم باشند و در مقطع زمانی فعلی با ارائه حمایت علمی و عملی به حل مشکلات کشور کمک کنند.
وی یادآور شد: دانشگاه مازندران تلاش کرده با تولید محصولات علمی و فرهنگی و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی، دانشجویان و جامعه را در مسیر آموزش و پژوهش همراهی کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت انتخاب اساتید متخصص و کارآمد، گفت: فرآیند جذب هیئت علمی در رشتههای مختلف، از جمله روانشناسی بالینی، نیازمند زمان و دقت کافی است تا آموزش کیفیت لازم را داشته باشد. به گفته او، در برخی رشتهها ممکن است برای جذب یک استاد متخصص، دو سال طول بکشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه در مازندران افزود: آموزشهای قراردادی و کوتاهمدت، بر اساس نیازهای فعلی منطقه، میتواند راهگشا باشد و به تربیت کارشناسان اقتصادی و متخصصان فنی کمک کند. این آموزشها میتواند در مقاطع زمانی کوتاه نیازهای منطقه را برطرف کند و پس از گذشت یک یا دو سال، در صورت رفع نیاز، ادامه آن ضرورتی نداشته باشد.
تلمادرهای در خصوص مؤسسات غیرانتفاعی استان مازندران نیز گفت: این دانشگاهها با ارائه آموزشهای تخصصی، کارگاههای عملی و دورههای کوتاهمدت، نقش مؤثری در ارتقای دانش و مهارت دانشجویان دارند.
وی یادآور شد: دانشگاههای غیرانتفاعی در علوم انسانی پیشرو بوده و با حمایت از دانشجویان و اساتید، زمینه تأسیس شرکتهای دانشبنیان و فعالیتهای پژوهشی را فراهم میکنند.
به گفته وی، این دانشگاهها همچنین امکانات و فضای خود را برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در اختیار دانشجویان و اساتید قرار میدهند و از این فعالیتها استقبال میکنند.
