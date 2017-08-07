۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

امسال؛

۵۷ کلاس درس جدید در دشتی احداث می‌شود

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در سال جاری عملیات اجرایی ۵۷ کلاس درس جدید با اعتبار اولیه ۵۵ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در حاشیه نشست با مسئولان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار سال گذشته دولت تدبیر وامید با تلاش‌های صورت گرفته و عنایت ویژه استاندار بوشهر برخی از کلاس‌های فرسوده این شهرستان نوسازی شدند.

وی افزود: در سال جاری نیز عملیات اجرایی شش مدرسه در قالب ۵۷ کلاس در سطح شهرستان آغاز می‌شود که با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها بخشی از مشکلات موجود مرتفع می‌شود.

مهرجو با بیان اینکه این پروژه‌ها با اعتبار اولیه ۵۵ میلیارد ریال آغاز می‌شود، ادامه داد: مدرسه ۱۲ کلاسه سمیه، برکت مسکن مهر و شهرک بسیجیان در شهر خورموج، ۱۲ کلاسه شهر کاکی، شش کلاسه در شهر بادوله و سه کلاسه گنخک از جمله این پروژه‌ها است.

وی همچنین از نقش ارزشمند خیرین در بازسازی فضاهای آموزشی در سطح شهرستان تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: امیدواریم در سال جاری نیز خیرین همچون گذشته در بازسازی فضاهای آموزشی کمک کار دولت باشند.

کد مطلب 4052130

