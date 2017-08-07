به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در حاشیه نشست با مسئولان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار سال گذشته دولت تدبیر وامید با تلاش‌های صورت گرفته و عنایت ویژه استاندار بوشهر برخی از کلاس‌های فرسوده این شهرستان نوسازی شدند.

وی افزود: در سال جاری نیز عملیات اجرایی شش مدرسه در قالب ۵۷ کلاس در سطح شهرستان آغاز می‌شود که با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها بخشی از مشکلات موجود مرتفع می‌شود.

مهرجو با بیان اینکه این پروژه‌ها با اعتبار اولیه ۵۵ میلیارد ریال آغاز می‌شود، ادامه داد: مدرسه ۱۲ کلاسه سمیه، برکت مسکن مهر و شهرک بسیجیان در شهر خورموج، ۱۲ کلاسه شهر کاکی، شش کلاسه در شهر بادوله و سه کلاسه گنخک از جمله این پروژه‌ها است.

وی همچنین از نقش ارزشمند خیرین در بازسازی فضاهای آموزشی در سطح شهرستان تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: امیدواریم در سال جاری نیز خیرین همچون گذشته در بازسازی فضاهای آموزشی کمک کار دولت باشند.