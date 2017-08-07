  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج خبر داد:

تبدیل بیش از ۴۵۰ انشعاب غیر مجاز شهر یاسوج به انشعاب مجاز

تبدیل بیش از ۴۵۰ انشعاب غیر مجاز شهر یاسوج به انشعاب مجاز

یاسوج- مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت:در یک ماه گذشته بیش از ۴۵۰ انشعاب غیر مجاز در سطح شهر یاسوج و روستاهای اقماری شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  قاسم قلندری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای تامین و توزیع عادلانه آب شرب مورد نیاز شهروندان،  ابفای یاسوج با جدیت در حال انجام فعالیت است و شناسایی و جمع‌آروی انشعابات غیرمجاز به منظور تحقق این هدف  در دستور کار این اداره قرار دارد.

قلندری تصریح کرد: با دارندگان انشعاب غیرمجاز آب به صورت قاطع و قانونی برخورد می‌شود.

وی افزود: طی یک ماهه اخیر تعداد ۱۸۰ مورد پرونده برای متخلفان انشعابات غیرمجاز تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

قلندری تصریح کرد: بر اساس قوانین مجازات اسلامی نصب انشعاب غیرمجاز و دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب از سه تا ۱۰ سال حبس به دنبال دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج با اشاره به اینکه انشعابات غیرمجاز موجب هدر رفت آب‌ می‌شود، بیان کرد: ورود آلودگی به آب شرب، ایجاد نوسان در شبکه توزیع و  کاهش فشار آب از  مهم ترین اثرات منفی  نصب  انشعاب غیرمجاز آب است.

کد مطلب 4052479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها