تبدیل بیش از ۴۵۰ انشعاب غیر مجاز شهر یاسوج به انشعاب مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای تامین و توزیع عادلانه آب شرب مورد نیاز شهروندان، ابفای یاسوج با جدیت در حال انجام فعالیت است و شناسایی و جمع‌آروی انشعابات غیرمجاز به منظور تحقق این هدف در دستور کار این اداره قرار دارد.

قلندری تصریح کرد: با دارندگان انشعاب غیرمجاز آب به صورت قاطع و قانونی برخورد می‌شود.

وی افزود: طی یک ماهه اخیر تعداد ۱۸۰ مورد پرونده برای متخلفان انشعابات غیرمجاز تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

قلندری تصریح کرد: بر اساس قوانین مجازات اسلامی نصب انشعاب غیرمجاز و دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب از سه تا ۱۰ سال حبس به دنبال دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج با اشاره به اینکه انشعابات غیرمجاز موجب هدر رفت آب‌ می‌شود، بیان کرد: ورود آلودگی به آب شرب، ایجاد نوسان در شبکه توزیع و کاهش فشار آب از مهم ترین اثرات منفی نصب انشعاب غیرمجاز آب است.