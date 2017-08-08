ضبط «آنام» در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه دارد/ پخش در پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «آنام» این روزها به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه در حال تصویربرداری است.

فاز اول این سریال با حضور بازیگرانی از آذربایجان شرقی و همچنین مدیران صداوسیما در کلیبر کلید خورد و به تصویربرداری رسید و بعد از آن با وقفه ای کوتاه فاز دوم این سریال در تهران آغاز شد.

عوامل این سریال این روزها در دانشگاه علامه طباطبایی در حال ضبط و تصویربرداری سریال هستند که تا دو سه روز دیگر کار در این لوکیشن به پایان برسد و بعد از آن گروه به منزل یکی از شخصیت های این مجموعه با بازی گلچهره سجادیه می روند.

تدوین و صداگذاری این سریال به صورت همزمان پیش می رود و کار برای پخش در فصل پاییز از شبکه سه آماده می شود.

در حال حاضر بازیگران این سریال گلچهره سجادیه، امیررضا دلاوری و منوچهر زنده دل به ایفای نقش می پردازند و بازیگران دیگر سریال نیز به مرور جلوی دوربین خواهند رفت.

بازیگران این سریال شامل گلچهره سجادیه، سیروس گرجستانی، علیرضا شجاع نوری، شبنم قلی خانی، امیررضا دلاوری، فریبا متخصص، سیامک صفری، لاله مرزبان و بازیگران آذری شهرام خزرایی، ناصر هاشمی، مهشید جوادی، هادی افتخار زاده، وحید فرشی، امیر شاکری، شهزاد شکوریان، فیروز عاقلی، سویل شیرگیر، فاطمه حسینی، رقیه شادخواه، فریبا سهرابی، تینا عبدی، رباب رضا زاده، مهدی فتحی، علیرضا موسلانی، حمید صلاحی، علی پورصدیقیان، فروغ مشقتی، میثم ولی خانی، امین حاجی اکبری هستند.

دیگر عوامل این مجموعه در فاز دوم عبارتند از اسماعیل عفیفه تهیه کننده، جواد افشار کارگردان، امیر عباس پیام نویسنده، ناصر هادیانفر مدیر تولید، میلاد پرتویی مدیرتصویربرداری، هادی افشار مدیرصدابرداری، سید جلال موسوی طراح گریم، امیر زاغری طراح صحنه، طراح لباس پگاه ترکی، مجیدرضا فاضلی برنامه ریز و دستیار کارگردان، امیر کرباسچی و عارفه رشیدی دستیاران کارگردان، مهدی پیله وریان مدبر تدارکات، داریوش اسقایی منشی صحنه، نازیلا هروی عکاس، مجتبی احمدی مشاور رسانه‌ای.