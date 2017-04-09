عوامل «آنام» در کلیبر مستقر شدند/ انتخاب بازیگران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از گلچهره سجادیه، سیروس گرجستانی و شبنم قلی خانی، فریبا متخصص، سیامک صفری و لاله مرزبان هم به بازیگران سریال «آنام» پیوستند و انتخاب بازیگران اصلی کماکان ادامه دارد.

سریال «آنام» محصول گروه فیلم و سریال شبکه ۳ با مشارکت دفتر آموزش و ارتقای سلامت و دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و به کارگردانی جواد افشار که توسط امیر عباس پیام نوشته شده است با پایان مراحل ساخت دکور، انتخاب لوکیشن و کستینگ به زودی وارد فاز تولید می شود.

انتخاب تمام بازیگران فاز اول سریال «آنام» از میان استعدادهای بازیگری استان آذربایجان شرقی و غربی رخ داده و فاز اول این سریال در ۴۰ قسمت تولید می شود. همچنین این سریال که پاییز سال آتی روی آنتن خواهد رفت در شهرستان کلیبر و روستاهای اطراف و همچنین شهر تبریز تولید می شود و پیش بینی می شود تا خرداد ماه سال ۹۶ تصویربرداری فاز اول به طول بیانجامد.

دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از اسماعیل عفیفه تهیه کننده، جواد افشار کارگردان، امیر عباس پیام نویسنده، عزیز علیزاده مجری طرح، آرش زینال خیری مدیر تولید، عبداله عبدی نسب مدیرتصویربرداری، هادی افشار مدیرصدابرداری، سید جلال موسوی طراح گریم، مجید رضا فاضلی برنامه ریز و دستیار کارگردان، امیر کرباسچی و عارفه رشیدی دستیاران کارگردان، داریوش اسقایی منشی صحنه، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس، سحر خزایی دستیار لباس، سعید قلی زاده، وحید مجتبی احمدی مشاور رسانه ای، شاه کمانی دستیاران صحنه، مهدی پیله وریان و مرتضی کریمی مدیر تدارکات.