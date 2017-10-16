به گزارش خبرنگار مهر، سریال «آنام» به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه تولید شبکه سه سیماست که تصویربرداری آن به ستارخان رسیده است و گروه سریال در لوکیشنی در منزل یکی از شخصیت های داستان با نام تیمور مشغول به کار هستند.

به تازگی نیز بازی مهرانه مهین ترابی، مجید واشقانی و کاظم بلوچی در این سریال آغاز شده است و این بازیگران جلوی دوربین رفته اند.

تدوین و صداگذاری این سریال به صورت همزمان پیش می رود و کار برای پخش در فصل پاییز امسال از شبکه سه آماده می شود.

بازیگران این سریال شامل گلچهره سجادیه، سیروس گرجستانی، علیرضا شجاع نوری، شبنم قلی خانی، امیررضا دلاوری، فریبا متخصص، سیامک صفری، لاله مرزبان و بازیگران آذری شهرام خزرایی، ناصر هاشمی، مهشید جوادی، هادی افتخار زاده، وحید فرشی، امیر شاکری، شهزاد شکوریان، فیروز عاقلی، سویل شیرگیر، فاطمه حسینی، رقیه شادخواه، فریبا سهرابی، تینا عبدی، رباب رضا زاده، مهدی فتحی، علیرضا موسلانی، حمید صلاحی، علی پورصدیقیان، فروغ مشقتی، میثم ولی خانی، امین حاجی اکبری هستند.