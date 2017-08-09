مهاجرت ۴ درصدی روستائیان خوزستان/اقتصاد و معیشت ۲دلیل اصلی مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله حسینی ظهر امروز در دومین جلسه معاونان و بخشداران منطقه سه جنوب غرب خوزستان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، گفت: در سرشماری سال ۹۰ جمعیت روستایی خوزستان بالغ بر ۲۹.۵ درصد بوده که این رقم در سال جاری به ۲۵.۸ درصد رسیده است که این نشان از مهاجرت روستائیان از مناطق خود دارد که آمار خوبی نیست.

وی افزود: نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان دو عامل اصلی مهاجرت روستائیان بوده که نمی توان مانع از اقدام آنان شد.

حسینی خطاب به بخشداران اظهار کرد: انجام اقدامات در بحث تعاونی روستایی آن چیزی است که بایستی در حوزه اقتصاد روستاها اتفاق بیفتد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان با اشاره به اینکه پرداختن به موضوع تعاونی روستایی می تواند مشکلات اشتغال روستائیان به ویژه قشر جوان و تحصیل کرده را حل کند، گفت: پرداختن به این موضوع نیاز به پیگیری جدی و مداوم از سوی بخشداران و دهیاران دارد.

حسینی با بیان اینکه کارکرد اصلی دهیاران در سطح کشور در زمینه بهسازی، آبادانی و عمران روستایی بوده است، افزود: این اقدامات بسیار خوب و ارزشمند است اما توصیه جدی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان بر توجه جدی به معیشت مردم و انجام اقدامات عملی و نتیجه بخش در این زمینه است.

وی تصریح کرد: تعاونی دهیاران یک اساسنامه ای میان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان دهیاریهای کشور بوده که در ۶ سال پیش مطرح شده و اساسنامه ای کامل و جامع است که اهداف مشخصی نیز دارد، این اساسنامه بایستی سرلوحه کارها قرار گیرد.

حسینی با تاکید بر اینکه انتظارامان توجه ویژه به بحث اشتغال است، گفت: براساس اعلام استاندار خوزستان، میزان تلاش و کارکرد بخشداران در جهت اشتغالزایی، ملاک ارزیابی عملکرد آنان است به همین دلیل باید به عنوان یک محور اصلی مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: موضوع کشت ۵۰۰ هزار اصله نهال درخت کهور توسط بخش خصوصی در دست انجام است و تا آذرماه نیز نهال ها قابلیت فروش پیدا می کنند که می توان هر نهال را بین هزار تا هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کرد، به طور قطع این طرح موفق خواهد بود.

حسینی افزود: در زمینه ورزش نیز دو کمیته ورزش شهری و حاشیه های آن و کمیته روستایی و بومی محله ای را فعال کرده ایم.

وی همچنین با اشاره به حضور مستمر راهیان نور و زائران اربعین در منطقه اظهار کرد: باید با برنامه ریزی مدون و درستی از این ظرفیت در جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر حتی در قالب ایجاد بازارچه های محلی بهره ببریم.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان توجه و پرداختن به موضوع استفاده از جاذبه گردشگری آبی(رودخانه ها) و توریست درمان را الزامی خواند.



