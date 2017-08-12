سهم ناچیزی در تجارت با روسیه داریم/ لزوم تحکیم روابط اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حقیقی عصر امروز شنبه در نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی کشور روسیه و استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: آنچه که بین مراودات اقتصادی ایران و روسیه در حدود پنج شش سال گذشته را رصد می‌کنیم این است که تقریبا واردات ایران از روسیه حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار است و صادرات ایران به روسیه تقریبا بین صدو پنجاه تا دویست میلیون دلار است که عملا توازن تجاری منفی ایران است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: علی رغم اینکه شرایطی که در سنوات گذشته در بحث تجارت محصولات غذایی بین ترکیه و روسیه پیش آمد، متأسفانه تجار ایران در این بازار نتوانستند اقدام کنند یا به استانداردهای مورد نیاز این بازار تجاری برسند.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه صادرات روسیه تقریبا از میعانات گازی بعلاوه نفت و غیرنفتی از سال ۲۰۱۱ حدود پانصد میلیارد دلار تا برسد به سیصد و چهل پنجاه میلیارد دلار که سیری نزولی در روسیه داشته اما ایران کماکان سهمی در صادرات و واردات نداشته است، چیزی حدود دویست میلیارد دلار واردات داشته که ایران به طور متوسط با دویست میلیون دلار، یک هزارم سهم تجاری در بازار روسیه را به خود اختصاص داده که بدون تعارف نشان میدهد مشکل اساسی بین ایران در حوزه مراودات تجاری و اقتصادی است.

حقیقی گفت: ما سهم بسیار ناچیزی در تجارت با روسیه داریم علی رغم اینکه نزدیکی سیاسی و امنیتی که با مرز شمالی بخصوص روسیه داریم جا دارد که ما این مراودات تجاری و اقتصادی را تحکیم دهد.

وی به بیان قابلیتهای صنعتی و معدنی استان کرمانشاه پرداخت و گفت: در حوزه معدن بازاری در روسیه پیدا کردیم در چهار ماه گذشته، چهار تا پنج میلیون دلار، صادرات قیر طبیعی به روسیه داشتیم.

وی با بیان اینکه هفتاد و پنج درصد از قیر طبیعی کشور متعلق به استان کرمانشاه است، گفت: ما سنگهای ساختمانی بی نظیری در کشور داریم و پنج درصد از سنگهای تزئینی مرمری را داریم، عمده ای از منابع معدنی ما به‌صورت خام به کشورهای دیگر صادر می شود و امیدواریم با فرآوری اولیه در اختیار بازار روسیه قرار دهیم.

حقیقی گفت: استان کرمانشاه قابلیت بی نظیری در قطعه سازی دارد، بیست و هفت واحد قطعه سازی داریم، و قابلیت شبیه سازی و مهندسی معکوس را در ارتباط با نیاز بازار روسیه داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: عمده واردات ایران از روسیه خام است مانند گندم، ذرت و عمده صادرات ایران به روسیه در حوزه صنایع غذایی است.

وی بیان کرد: استان کرمانشاه جزو ده استان کشور در حوزه محصولات فرآوری شده غذایی است، حدود شصت و پنج هزار تن تولید رب گوجه فرنگی داریم، چهارصد و شصت هزار تن تولید محصولات لبنی داریم. همچنین یک میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی در استان داریم، کرمانشاه میتواند برای بازار روسیه و بازارهای هدف روسیه سیمان تولید کند.

حقیقی گفت: ما وارد کننده انواع محصولات فولاد از روسیه هستیم میتوانیم بازار ده دوازده میلیون تن فولاد برای کشور مصرف کننده عراق لحاظ کنیم.

وی افزود: دو واحد تولید دارو با ظرفیت تولید سیصد و چهل میلیون عدد دارو و دویست هزار تن مواد اولیه مورد نیاز بیس دارویی در استان داریم.

حقیقی اضافه کرد: عراق میتواند بازار مصرف کننده خوبی در آرد باشد و واردات گندم و تبدیل آن به آرد و صادرات به عراق فرصت خوبی است.