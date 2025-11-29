به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر ربیهاوی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش «توانمندیهای کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات» با اشاره به اهمیت عراق در راهبرد صادراتی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: عراق مهمترین شریک تجاری ایران و دارای مزیتهای بینظیر جغرافیایی و اقتصادی است؛ بهویژه اینکه خوزستان با چند استان عراق مرز رسمی مشترک دارد و این موضوع بستر ارزشمندی برای توسعه مبادلات دو کشور ایجاد کرده است.
وی با مرور روند تجارت دو کشور افزود: از سال ۲۰۰۳ که صادرات ایران به عراق حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ که این رقم به ۱۲ میلیارد دلار رسید، تجارت ایران و عراق عملاً جادهای یکطرفه بوده و ایران صادرکننده و عراق واردکننده بوده است. امروز دو کشور به این جمعبندی رسیدهاند که این روند باید متعادل شود.
ربیهاوی با تأکید بر ظرفیتهای کشاورزی عراق گفت: عراق زمینهای حاصلخیز و منابع آب زیرزمینی قابلتوجهی دارد و میتواند در محصولات کشاورزی به جایگاه تولید و صادرات برسد. بهعنوان نمونه، این کشور در سال گذشته ۶۰۰ هزار تن خرما تولید کرد؛ محصولی که در بازارهای چین و روسیه متقاضیان فراوان دارد اما به دلیل نبود فرآوری و ارزش افزوده، خام صادر میشود.
وی افزود: در هفتماهه سال ۱۴۰۴، ایران ۲.۶ میلیارد دلار صادرات کشاورزی داشته که ۷۰۰ میلیون دلار آن محصولات مرتبط با عراق بوده است. در همین دوره بیش از ۲۰۰ قلم محصول کشاورزی ایران به عراق صادر شده که برخی از آنها قابلیت فرآوری مجدد در عراق و صادرات به کشورهای منطقه همچون عربستان، لبنان و حتی کشورهای حوزه مدیترانه را دارند.
ربیهاوی تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران حرکت از صادرات خام به سمت سرمایهگذاری مشترک و تولید در داخل عراق است تا با یک مدل برد-برد، علاوه بر حفظ بازار عراق، امکان دسترسی به بازارهای جدید برای هر دو کشور فراهم شود. ظرفیتهای موجود در خوزستان، از جمله زمینهای مستعد، صنایع تبدیلی و منطقه آزاد، این استان را به بهترین نقطه برای پیوند تولیدی و تجاری با استانهای عراق تبدیل کرده است.
وی با اشاره به بازدید امروز هیئت عراقی از طرحهای پرورش ماهی و میگو در خوزستان افزود: این دو حوزه برای عراق فرصتهای قابل توجهی ایجاد میکند و سرمایهگذاران عراقی باید خوزستان را بهعنوان تأمینکننده قابل اعتماد محصولات پروتئینی مدنظر قرار دهند.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: دو دولت ایران و عراق به دنبال اصلاح ساختار تجارت و رسیدن به تراز تجاری مثبت هستند. تحقق این هدف تنها با واردات هدفمند، سرمایهگذاری مشترک، استفاده از فرصتهای کشاورزی و تبدیل ظرفیتهای خام به ارزش افزوده ممکن است.
ربیهاوی در پایان گفت: خوزستان و هفت استان همجوار عراقی میتوانند با برنامهریزی مشترک، از یک همکاری محدود به یک «منطقه اقتصادی پیوسته» تبدیل شوند و این فرصت تاریخی نباید از دست برود.
