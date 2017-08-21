تعطیلات فرصت خوبی برای رفع ضعف های نفت است/ نفت تک رقمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ فراز کمالوند ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: لیگ برتر شرایط سختی دارد و اکنون تیمها از نظر کیفیت بازی به هم نزدیک هستند.

وی با بیان این موضوع که از تیم ذوب آهن و تفکرات قلعه‌نوعی شناخت کافی دارم، افزود: برای پیروزی در این دیدار بیش از هر چیز همانند دو بازی خانگی قبلی صنعت نفت، به حمایت هواداران‌مان احتیاج داریم و امیدوار هستیم که در بازی فردا، ورزشگاه تختی آبادان پر شود.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اضافه کرد: شنیده‌ها حاکیست که برخی از بازیکنان ذوب آهن به تیم ملی دعوت خواهند شد به همین خاطر با تعویق بازی ما موافقت نشد و در نهایت تابع مقررات هستیم.

وی از بازی هفته پیش تیمش مقابل پارس جم جنوبی گفت و بیان کرد: متاسفانه بعد از خروج شیمبا در بازی قبل دچار افت محسوسی شدیم به این خاطر که این بازیکن دو یا سه مدافع حریف را مشغول به خود کرده بود.

سرمربی نماینده آبادان در لیگ برتر بیان کرد: به طور کلی دفاع در فوتبال یک موضوع تیمی است و در بازی با پارس ما نتوانستیم دفاع‍مان را کنترل کنیم.

وی عنوان کرد: به صورت کلی مسئولیت شکست مقابل پارس جنوبی به عهده من است ولی انتقاد از بازیکن در تمام دنیا وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: اگر در مورد عبداله‌زاده صحبتی کردم به این معنی نیست که قرار است از این بازیکن چشم‌پوشی کرده و یا او را تنبیه کنم به هر حال توقع از این بازیکن که پیراهن تیم ملی المپیک را بر تن کرده بالا است و همه دیدند که او در بازی مقابل پدیده مشهد ستاره میدان بود.

کمالوند با بیان این مهم که شیمبا مشکلی برای حضور در بازی مقابل ذوب آهن ندارد، تصریح کرد: در چند روز گذشته با پیگیری که انجام برادران طه‌زاده که از بازیکنان مستعد فوتبال آبادان بودند در تمرینات صنعت نفت حاضر شدند تا وضعیت آنها را بررسی کنم، ضمن اینکه میلاد جهانی فردا برای اولین بار در فهرست ۱۸نفره صنعت نفت قرار می‌گیرد.

وی در همین خصوص بیان کرد: به هر حال بازیکنانی که رباط صلیبی پاره می‌کنند باید به خوبی مراقبت شوند و فکر می‌کنم جهانی بعد از تعطیلات پیش روی لیگ برتر به آمادگی خوبی برسد.

این مربی لیگ برتری در پاسخ به این پرسش که چرا عزیز معبودی در ترکیب اصلی صنعت نفت قرار نگرفته است؟ گفت: به هر حال معبودی در تمرینات خوب ظاهر می‌شود ولی فعلا گزینه ما برای این پست حسین ساکی است.

وی اضافه کرد: تیم صنعت نفت تا به امروز از ترکیب اصلی سال گذشته خود تنها حسین بغلانی و علی عبداله‌زاده را در فهرست ۱۱نفر اصلی دیده است به همین خاطر باید برای رسیدن به هماهنگی کامل، به تیمی که ۹۵درصد آن تغییر کرده است، زمان داد.

کمالوند بیان کرد: به نظر من ناصر سالاری در بازی مقابل پارس کمترین میزان تقصیر را در گل‌های دریافتی داشت و مخالف افراط و تفریط در انتقاد از فوتبالیست هستم.

وی با بیان این موضوع که به صورت طبیعی هر فوتبالیستی هم روز خوب دارد و هم روز بد، گفت: امیدوارم که انتظارات از صنعت نفت معقول باشد و من قویا تاکید می‌کنم که تیم ما امسال رتبه تک رقمی را کسب خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان همچنین به میزان آسیب‌دیدگی بازیکنان تیمش به خاطر گرمای هوا و تعریق بیش از حد اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما این است که در صورت مصدوم شدن بازیکنان کلیدی‌مان به مشکل برمی‌خوریم.

وی اضافه کرد: امیدوار هستیم که در نیم فصل با جذب و جابجایی، مشکل کمبود بازیکن را در صنعت نفت حل کنیم.

کمالوند در پایان عنوان کرد: شک نکنید که در نیم فصل دوم ۶یا هفت امتیاز بیشتر از امتیازات نیم فصل اول کسب خواهیم کرد.