به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز ۱۴۰۴ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۲۰۴.۸ است که نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۱.۳ درصد و در 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ۴۴.۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۸.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۳ درصد) ۱۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم فصلی با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی « تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی » بوده در حالی که گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه » با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل مواجه شده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۳.۶ درصد) ۱۷.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۹۶.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی « چوب» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۲ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۷ درصد) ۸.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۷۰.۷ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۲.۹ درصد مربوط به گروه «شیشه» بوده است.

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک کنید.