نمایش ۲۴ فیلم مرکز گسترش سینمای مستند در دانشگاه کپنهاگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۲۴ عنوان فیلم از تولیدات این مرکز در دانشگاه کپنهاک دانمارک به نمایش درمی آید. این برنامه به بهانه حضور فیلم انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی در بخش رسمی جشنواره «اُدنسه» دانمارک و برای روز اول سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۰ شهریورماه ۹۶) در دانشگاه «کپنهاگ» برنامهریزی شده است.
اسامی این ۲۴ فیلم به شرح ذیل است:
کوتاه داستانی: جای منو تو اتاق بنداز (امیر تودهروستا)، کورسو (امید عبدالهی)، دور یا نزدیک (محمد حمزهای)؛ مستند: آتلان (معین کریمالدینی)، راننده و روباه (آرش لاهوتی)، من میخوام شاه بشم (مهدی گنجی)، مانکنهای قلعهحسنخان (سام کلانتری)، جهله (فرشاد فدائیان)، جمعه قالی (مهدی اسدی)، سفر سهراب (امید عبدالهی)، موج نو (احمد طالبینژاد)، مجتبی (محمدحسن دامنزن)، کارنامه بنیاد کندی (محمد جعفری و آذر مهرابی)، سه زن (مصطفی امامی)، اوسیا (علیرضا دهقان)، سوزنگرد (معصومه نورمحمدی)، مرز مهآلود (آتبین حسینی)، پسر حاجعلی (حمید کوهپایی)؛ انیمیشن: حفره (شادروان وحید نصیریان)، اکتسابات انتسابی (سمانه شجاعی)، درخت پرتقالی (امیرهوشنگ معین)، سوزنبان (مهدی خرمیان)، داش آکل (هاجر مهرانی) و پیشخدمت (فرنوش عابدی)
هفدهمین دوره جشنواره اُدنسه Odense دانمارک طی روزهای ۶ تا ۱۲ شهریور ۹۶ در کشور دانمارک برگزار میشود و فیلم انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی، در بخش مسابقه جشنواره روی پرده میرود. در این بخش بیش از ۵۰ فیلم کوتاه از کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته میشوند.
انیمیشن «حفره» به کارگردانی شادروان «وحید نصیریان» که یکی از آثار منتخب برای نمایش در دانشگاه کپنهاگ است، در سال ۲۰۰۴ برنده جایزه دوم جشنواره اُدنسه دانمارک شده بود.
