بستر سازی معاونت قرآن و عترت در جهت عملیاتی کردن فعالیت های قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم ارتباط مستمر و تعامل سازنده میان تمام سازمان های متولی فعالیت های قرآنی تاکید کرد و گفت: این معاونت در مقایسه با سایر معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سابقه کمتری برخوردار است و با توجه به سابقه ٥ ساله ،یک تشکیلات سازمانی نوپا است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اداره کل ارتباطات و هماهنگی استانها در مقایسه با سایر ادارات کل نوپاتر است افزود: مسئولیت های مهمی که به این اداره کل واگذار شده که به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

۱- تعامل ،ارتباط و هماهنگی با معاونت های قرآنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمام استان های کشور: البته این در شرایطی است که هنوز این امر نیازمند توجه و بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد ساختاری و تشکیلاتی می باشد.

۲- گزارش دهی ،گزارش گیری و رصد فعالیت های قرآنی کشور در سازمان ها و نهادهای دولتی ،عمومی و موسسات قرآنی :معاونت قرآن و عترت از بدو زمان فعالیت خود پیگیر فراهم سازی بستر مناسب برای رصد فعالیت های قرآنی در کشور بوده که این منجر به تشکیل کارگروه های قرآنی در استانها تشکیل شده است.

وی افزود: این اقدامات در دوره اول دولت یازدهم انجام شده و از لحاظ اجرایی و عملیاتی تاکنون ریل گذاری این امر انجام شده است.

نظری راد در ادامه دو گام مهم در راستای تحقق اهداف معاونت قرآن و عترت را راه اندازی سامانه جامع قرآنی جهت تامین نیازهای اطلاعاتی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات و آمار صحیح دانست و گفت: سامانه جامع قرآنی شامل تمام اطلاعات مربوط به خادمین قرآنی، موسسات قرآنی ،تولیدات قرآنی ،فعالین و ... می باشد.

مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور استانها معاونت قرآن و عترت با بیان اینکه طرح تهیه شناسنامه قرآنی استانها به صورت مکتوب ، دومین طرحی است که مقدمات آن آماده شده ، اظهار داشت: عملیاتی کردن گزارش دهی و رصد فعالیت های قرآنی استانها،استاندارد سازی شاخصه ها و فعالیت های قرآنی از تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی استانها از جمله اهداف مهم معاونت قرآن و عترت می باشد که پرداختن به آنها در دستور کار قرار دارد که این اهداف تا کنون به میزان قابل توجهی محقق شده است.

وی در پایان با بیان اینکه نتیجه تعامل با استان های مختلف کشور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رضایت بخش بود، بیان داشت: البته برای دست یابی به اهداف معاونت قرآن و عترت راه زیادی باید طی شود و این امربدون بهره گیری از ابزارها و اجرای طرح های جامع برای ترسیم تصویر درست و شفاف از چگونگی فعالیت های قرآنی در کشور ،محقق نخواهد شد.