تولید حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی؛ مهدی گرامی شیرازی گفت: فازهای ۴ و ۵ در پنج ماه ابتدایی سال جاری حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیون متر مکعب استاندارد گاز شیرین تولید کرده‌اند.

وی با بیان این‌که این پالایشگاه هم‌اکنون در حال انجام تعمیرات اساسی است، گفت: تا پایان مرداد ماه حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در پالایشگاه دوم تولید شده است.

گرامی در ادامه گوگرد را دیگر محصول این پالایشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: در این مدت حدود ۵۳ هزار تن گوگرد نیز در فازهای ۲ و ۳ تولید شده است.

گفتنی است؛ محصولات تولیدی این پالایشگاه علاوه بر تأمین گاز مورد نیاز مردم در صنایع و پتروشیمی‌های داخلی و همچنین برای صادرات به سایر کشورها استفاده می‌شود.