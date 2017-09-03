به گزارش خبرنگار مهر، رمان «سفر شگفت‌انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود» اثر رومن پوئرتُلاس با ترجمه ابوالفضل الله دادی به تازگی توسط نشر ققنوس به چاپ دوم رسیده است. این کتاب صد و چهل و هشتمین عنوان «ادبیات جهان» است که این ناشر چاپ می کند.

رمان مورد نظر که به تازگی و طی ابتدایی شهریور به چاپ رسید، یک هفته پس از انتشار به چاپ دوم رسیده است. داستان این رمان درباره مهاجرت‌های غیرقانونی است. نویسنده اثر که مدت‌ها به عنوان پلیس مرزی خدمت کرده و کارشناس امور مهاجران غیرقانونی است، در داستان خود به خوبی نشان داده چگونه متولّد شدن در جایی که او آن را سمت بد مدیترانه می‌خواند، می‌تواند روی زندگی آدم‌ها تاثیر بگذارد.

داستان این رمان درباره مرتاضی هندی به اسم «آژاتاشاترو لاواش پاتل» است که برای خرید یک تخت میخی به آیکیا در پاریس می رود و چون جایی ندارد تا شب را آنجا بماند، در فروشگاه می ماند تا صبح فردا تخت را تحویل بگیرد و به خانه اش برگردد. صبح فردا جمعی از مامورهای فروشگاه وارد می شوند. مرتاض هم از ترس در یک جالباسی مخفی می شود و نمی داند ماموران برای بردن همان جالباسی آمده اند. به این ترتیب مرتاض به همراه جالباسی درون کامیونی گذاشته می شود که درون آن عده ای از مهاجران غیرقانونی آفریقایی مخفی شده اند و قرار است از طریق کانال مانش به انگلستان بروند...

رمان «سفر شگفت‌انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود» در ۵۰ کشور و به ۳۷ زبان ترجمه شده و تا به حال ۶۵۰ هزار نسخه از آن، در فرانسه و یک و نیم میلیون نسخه در سراسر دنیا به فروش رفته است.

فصول مختلف این رمان به ترتیب عبارت اند از: فرانسه، بریتانیای کبیر، اسپانیا، ایتالیا، لیبی، فرانسه.

در قسمتی از این رمان می خوانیم:

اگرچه او نمی دانست در ساعات آینده چه بر سرش می آید، خوشحال بود که آن جاست. در آن ساعت، بایستی در هواپیما می بود و به خانه اش بر می گشت. عجیب بود که دلش برای این اتفاق تنگ نمی شد؛ دست کم حالا، آن جا و بلافاصله، زیرا فشار سفر کمی او را از پا درآورده بود. به خودش گفت مسافرتی باورنکردنی و نیز ملاقات با شخصیت هایی شگفت انگیز را پیش رو خواهد داشت. باید از این شبیخونِ خوشی استفاده می کرد زیرا قطعا تا چند لحظه دیگر وقتی در تختش و تنهایی به افسردگی تبعیدی ها، انسان های بی ثبات، خانه نشین هایی که دور از سرزمین هایشان غم وطنشان را داشتند، بداقبال ها و کسانی که دیگر هیچ شاخه ای نداشتندکه به آن آویزان شوند فکر می کرد، حوصله اش سر می رفت.

به پسر عمه اش فکر کرد که چقدر از او دور بود. خیلی دوست داشت همه این لحظات مهیج را با او شریک شود اما اگر او بود شاید هیچ کدام از این ها اتفاق برایش اتفاق نمی افتاد. از طرفی هرگز آن ها هر دو در چمدان مارک ویتون جا نمی شدند. عیبی ندارد، اگر روزی بر می گشت همه این داستان ها را برایش تعریف می کرد. فقط کاش می توانست خانواده اش را از پیشرفت تدریجی اش مطلع کند. او به تازگی اروپا و طی دو روز چیزهایی را دیده بود که هرگز در عمر سی و هشت ساله اش ندیده بود و اگر روزی تصمیم نگرفته بود در جالباسی ای در فروشگاهی بزرگ پنهان شود، قطعا هیچ کدام از این چیزها را هرگز نمی دید. چه کسی می دانست، گاهی یک زندگی ساده و مکان هایی کاملا معمولی سرآغاز ماجراهای هیجان انگیز می شد.

چاپ دوم این کتاب با ۲۹۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.