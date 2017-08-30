پدیده ادبی فرانسه در راه ایران/ مرتاضی که در جالباسی گیر افتاد!

ابوالفضل الله دادی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترجمه جدید خود گفت: رمان جدیدی که با ترجمه من منتشر می‌شود، «سفر شگفت‌انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود» اثر رومن پوئرتُلاس است که با این رمان به پدیده‌ ادبی سال ۲۰۱۳ فرانسه تبدیل شد. این کتاب برای اولین بار در ایران؛ و اولین اثری است که با ترجمه ام توسط انتشارات ققنوس چاپ می شود.

وی افزود: موضوع این رمان درباره مهاجران غیرقانونی است. پوئرتلاس که مدت‌ها به عنوان پلیس مرزی خدمت کرده و کارشناس امور مهاجران غیرقانونی است، در این کتاب از تجارب شغل سابق خود استفاده کرده و به خوبی نشان داده چگونه متولّد شدن در جایی که او آن را سمت بد مدیترانه می‌خواند، می‌تواند روی زندگی آدم‌ها تاثیر بگذارد. در این داستان، یک مرتاض هندی با نام «آژاتاشاترو لاواش پاتل» برای خرید یک تخت میخی به آیکیا در پاریس می رود و چون جایی ندارد تا شب را آنجا بماند، در فروشگاه می ماند تا صبح فردا تخت را تحویل بگیرد و به خانه اش برگردد.

این مترجم در ادامه گفت: رمان مورد نظر در ۵۰ کشور و به بیش از ۳۷ زبان مختلف ترجمه شده است. از این کتاب ۶۵۰ هزار نسخه در فرانسه و یک و نیم میلیون نسخه در سراسر دنیا به فروش رفته است. پس از آنکه مرتاض داستان در فروشگاه مخفی می شود، صبح فردا می رسد و جمعی از مامورهای فروشگاه وارد می شوند. مرتاض مفلوک هم از ترس در یک جالباسی مخفی می شود و خبر ندارد که ماموران برای بردن همان جالباسی آمده اند. به این ترتیب مرتاض به همراه جالباسی درون کامیونی گذاشته می شود که درون آن عده ای از مهاجران غیرقانونی آفریقایی مخفی شده اند و قرار است از طریق کانال مانش به انگلستان بروند. داستان این کتاب تازه از این جاست که شروع می شود.

الله دادی همچنین گفت: پوئرتُلاس به قلم خودش از روی این رمان اقتباس کرده و فیلمنامه ای نوشته که نسخه سینمایی اش بهار سال ۲۰۱۸ اکران خواهد شد.

وی در پایان گفت: ترجمه فارسی این رمان طی همین روزها توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر می شود.