شناسایی۲۵۰۰ گونه گیاهی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر رضایی ظهر شنبه در نخستین همایش ملی گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه اکنون نیازمند فکر سبز هستیم، افزود: بالغ بر ۲۵۰۰ گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است که در حدود ۴۰ درصد این گونه‌ها انحصاری بوده و فقط ۵۰ گونه در ایران کشت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در عصری زندگی می‌کنیم که خطرپذیری منابع اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بی‌شک تخریب بی‌رویه این منابع و تجاوز به دامن طبیعت توسط سودجویان، امروز به شکل باور نکردنی در حال اتفاق افتادن است.

رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران در ادامه به یکی از چالش‌های مهم در حوزه گیاهان دارویی اشاره و اظهار کرد: نبود وجود استاندارد در زمینه عرضه گیاهان دارویی به یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کشور در این زمینه تبدیل شده است.

رضایی با اشاره به اینکه تحقیق در مورد گونه‌های خاص گیاهان دارویی یکی از ضروریات امروز در این زمینه است، ادامه داد: امروز انجمن گیاهان دارویی ایران به طور مستقیم با پنج کشور ارتباط دارد و تورهای بین‌المللی در زمینه شناخت گیاهان دارویی برگزار می‌شود که همین مسئله می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای را در راستای توسعه این بخش فراهم کند.

رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران همچنین با یادآوری اینکه شهرستان طارم به‌عنوان یکی از مناطق مستعد و برخوردار در زمینه گیاهان دارویی به‌شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: قارچی کوهی دنبلان، قارچی است که در شهرستان طارم زنجان رشد می‌کند و می‌روید که از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و بسیار گران است.