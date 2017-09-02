اعتبارات سال جاری حوزه قرآنی آموزش و پرورش افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسیب زاده ظهر شنبه در حاشیه برگزاری آئین تجلیل از ستارگان قرآن، عترت و نماز استان مرکزی در اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال برای اولین بار ردیف ویژه اعتباری برای امور قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده و تخصیص ۵۸میلیارد تومان در ردیف بودجه قرار گرفته و این در کنار بودجه ای است که دولت به شورای توسعه فرهنگ قرآنی اختصاص می دهد.

مدیرکل امور قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: همچنین امسال دومین مسابقات قرآنی فرهنگیان سراسر کشور در مشهد مقدس و به دنبال آن هم پنجمین مسابقات قرآن و عترت و نماز دانش آموزان کشور نیز به میزبانی خراسان رضوی و اردبیل برگزار شد.

وی افزود: در کل کشور هفت میلیون دانش آموز در این دوره از مسابقات شرکت کردند که نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ نفر از برگزیدگان مراحل قبل، در مرحله کشوری به رقابت پرداختند و ۵۰۰ هزار نفر از فرهنگیان هم در مسابقات فرهنگیان شرکت کردند.

مسیب زاده بیان کرد: ۸۰۰نفر از برگزیدگان فرهنگیان در مشهد مقدس در چهار رشته قرائت، حفظ، تدریس احکام و نهج البلاغه به رقابت پرداختند و مسابقات دانش آموزان هم در ۱۵ رشته برگزار شد.

مدیرکل امور قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ هم ایجاد انگیزه را در حوزه قرآنی با قوت ادامه خواهیم داد، هم اکنون فعالیت های قرآنی در بالاترین سطح قرار دارد البته به این معنی نیست که کارمان تمام شده و در این حوزه باید تلاش مضاعف کنیم .

مسیب زاده خاطرنشان کرد: امسال سه طرح محوری را در هر یک از سه منشور ارزشمند قرآن، عترت و نماز دنبال خواهیم کرد و در حوزه قرآن، حفظ کلام الله مجید که از تاکیدات مقام معظم رهبری است در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه نماز نیز طرح مبین(مدیریت برنامه یاوران نماز) که در واقع همان اجرایی کردن سند جامع تقویت اقامه نماز در مراکز آموزشی است را دنبال خواهیم کرد.

مدیرکل امور قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در حوزه عترت، طرح امام شناسی که در واقع تبیین برش هایی از مقاطع مختلف زندگی ائمه اطهار(ع) است دنبال خواهد شد.

مسیب زاده عنوان کرد: کار شاخص دیگری که امسال انجام خواهیم داد، برگزاری جلسات محفل انس قرآنی در قالب جلسات تلاوت است که در سال گذشته آزمایشی برگزار شد و امسال در همه مقاطع آموزشی به صورت جدی دنبال می شود.

وی بیان داشت: در کنار این برنامه ها، ۷۵۰ مرکز دارالقرآن کریم آموزش و پرورش در سطح کشور، امسال همچون گذشته با جدیت کار خود را دنبال می کنند.