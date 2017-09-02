تقدیر سفیر ایران از مرد برنزی جودو در مجارستان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی جودو ایران بعد از پایان رقابتهای خود در رقابتهای قهرمانی جهان با حضور در سفارت ایران در بوداپست، با سفیر کشورمان در این کشور دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که محمدرشنونژاد، محمدمحمدی بریمانلو، سعید ملایی، رامین صفویه چهار عضو تیم ملی جودو، محمدرضا رودکی مدیرتیم های ملی، محمد منصوری سرمربی تیم ملی و محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو حضور داشتند، غلامعلی رجبی یزدی سفیر کشورمان در مجارستان با اهدای هدایای از اعضای تیم ملی بخصوص سعید ملایی تنها مدال آور کشورمان در این رقابتها تقدیر کرد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان در مجارستان جریان دارد که پرونده تیم ملی کشورمان با تنها مدال برنز سعید ملایی در این رقابتها بسته شد.