برندگان بخش هفته منتقدان ونیز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، بخش هفته منتقدان که از سوی اتحادیه ملی منتقدان فیلم ایتالیا برگزار می‌شود، یکی از بخش‌های جنبی جشنواره فیلم ونیز است.

فیلم برنده این بخش فیلم «فصل شکار» از آرژانتین ساخته ناتالیا گاراگیولا متمرکز بر یک راهنمای شکار در پاتاگونیا است که به پسرش آداب شکار را یاد می‌دهد. این فیلم جایزه اصلی ۵ هزار یورویی را دریافت کرد.

در عین حال در این بخش جایزه کلوپ فیلم ورونا نیز به فیلم نروژی «توفان تیم» ساخته آنگیا برگ رسید. این جایزه به مبتکرانه‌ترین فیلم اهدا می‌شود.

در نهایت جایزه ماریو سراندری نیز برای بهترین توانایی تکنیکی به فیلم فرانسوی «پسران وحشی» ساخته برنارد ماندیکو اهدا شد.

از تدوین این فیلم برای استفاده از فرم‌های مختلف و ارایه سینمایی جدید تجلیل شد.

هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۷ از ۳۰ آگوست با نمایش فیلم «کوچک‌سازی» ساخته آلکساندر پاین کارش را شروع ‌کرد. این جشنواره ۹ سپتامبر (امشب) با انتخاب برندگان شیرهای طلایی و نقره‌ای به کار خود خاتمه می‌دهد.