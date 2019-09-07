به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «همه این پیروزی» ساخته احمد غصین که داستانش در سال ۲۰۰۶ لبنان و در زمانی می‌گذرد که این کشور با درگیری بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی روبرو بود، به عنوان برنده بزرگ بخش هفته منتقدان ونیز که به آثار نخست کارگردان‌ها اختصاص دارد، انتخاب شد.

این فیلم درباره مرد جوانی به نام مروان است که هنگام آتش‌بس به جستجوی پدرش می‌رود که حاضر نشده دهکده‌اش در جنوب را ترک کند. این در حالی است که همسر او رانا دارد تلاش می‌کند تا مدارک لازم برای مهاجرتشان به کانادا را آماده کند. مروان هیچ ردپایی از پدرش پیدا نمی‌کند و آتش‌بس به سرعت شکسته و موقعیت از کنترل خارج می‌شود و او مجبور می‌شود تا به خانه نجیب که دوستش است برود. بمب‌ها فرو می‌ریزند و تنش در خانه بالا می‌گیرد و گروهی از سربازان رژیم صهیونیستی نیز وارد ساختمان می‌شوند.

این فیلم را جورجز شوکر و مریم ساسین از کمپانی آبوت در لبنان تهیه کرده‌اند و فیلم محصول مشترک لبنان، فرانسه و آلمان است. این فیلم موفق به کسب ۲ جایزه شد که یکی به انتخاب هیات داوری و دیگری به انتخاب مردم بود و در عین حال برنده جایزه تکنیکال نیز شد.

این بخش مستقل جوایز ونیز که به آثار اول کارگردان‌ها اختصاص دارد همچنین یک جایزه را که با عنوان جایزه کلوپ فیلم ورونا شناخته می‌شود به شهاد امین نویسنده و کارگردانی از عربستان سعودی برای فیلم «مقیاس‌ها» داد که فیلمش تصویری از یک داستان فولکلور عربی را ارایه می‌کرد. در این فولکلور زن جوانی به مقابله با سنت روستایی ماهیگیری خود می‌پردازد که طبق رسم‌شان باید نوزادان دختر را به پری هیولای دریاها به رسم قربانی بدهند.

بخش هفته منتقدان که از سوی اتحادیه ملی منتقدان فیلم ایتالیا برگزار می‌شود، یکی از بخش‌های جنبی جشنواره فیلم ونیز است.

جایزه ورونا نیز هر سال از سوی یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های سینمایی ایتالیا به فیلمی که بیشترین خلاقیت را ارایه کند، اهدا می‌شود.

همه فیلم‌هایی که در بخش هفته منتقدان ونیز شرکت داشتند مانند فیلم‌های حاضر در بخش رسمی، از شانس دریافت شیر آینده برخوردارند.

جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۹ امشب (شنبه ۱۶ شهریور) با معرفی برندگان بخش رسمی، به کار خود پایان می‌دهد.