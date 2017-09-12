بسیار ناراحت هستم/ در یک قدمی صعود ناکام ماندیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرگئی ربروف بعد از پایان بازی پرسپولیس و الاهلی عربستان در نشست خبری گفت: ما در یک قدمی صعود بودیم و اگر بازیکنانمان برای این بازی خوب آماده می شدند می توانستیم برنده شویم.

وی ادامه داد: از اینکه در دیدار برابر پرسپولیس شکست خوردیم بسیار ناراحت هستم. ما تلاش زیادی کردیم که بتوانیم به نیمه نهایی راه پیدا کنیم اما بازیکنان نتوانستند به این مهم دست پیدا کنند.

سرمربی تیم فوتبال الاهلی عربستان با بیان اینکه دیگر نمی خواهیم به بازی به پرسپولیس فکر کنیم خاطرنشان کرد: در این شکست همه مقصر بودند و نمی توانیم از بازیکن خاصی اسم ببریم. ما خوب ظاهر نشدیم و بازی را باختیم. تنها دقایقی که توانستیم بازی را مساوی کنیم خوب بودیم. نباید برای رسیدن به گل های بیشتر عجله می کردیم اما این اتفاق رخ داد.

وی در پایان گفت: این مرحله از مسابقات برای ما تمام شد و باید به فکر حضور پرقدرت در لیگ باشیم.