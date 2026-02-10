روزشمار هفته ملی سلامت مردان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، با اشاره به برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایران از اول تا هفتم اسفند، هدف از اجرای این برنامه را ارتقای آگاهی عمومی، حساس‌سازی سیاستگزاران و جلب مشارکت گروه‌های مختلف جامعه نسبت به اولویت‌های سلامت مردان عنوان کرد.

بر اساس این ابلاغیه، رویکرد اصلی هفته ملی سلامت مردان (سما) در سال جاری، «سوانح و حوادث شغلی و ترافیکی و نقش آن در سلامت مردان» تعیین شده و شعار محوری این هفته نیز «سوانح و حوادث در کمین سلامت مردان» اعلام شده است.

روزشمار هفته ملی سلامت مردان

جمعه اول اسفند: سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی

شنبه دوم اسفند: سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی و ایمنی راه‌ها

یکشنبه سوم اسفند: سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار

دوشنبه چهارم اسفند: بر اساس اولویت‌های دانشگاهی مرتبط با شعار هفته

سه‌شنبه پنجم اسفند: سلامت مردان و رعایت ایمنی در رفتار (حذف رفتارهای پرخطر، سوءمصرف مواد)

چهارشنبه ششم اسفند: سلامت مردان و انتخاب‌های آگاهانه در راستای سلامتی

پنجشنبه هفتم اسفند: سلامت مردان و رعایت ایمنی در ورزش

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تأکید بر لزوم هماهنگی‌های درون‌بخشی و برون‌بخشی، خواستار برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مناسب و همه‌جانبه برای هرچه بهتر برگزار شدن این هفته در سراسر کشور شد.