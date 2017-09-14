آغاز بازسازی سینما ساحل اصفهان از مهرماه/نهادهای شهری همیاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: سال گذشته سینما خانواده با چهار سالن سینمایی به نام‌های چهارسوق، چهل ستون، نقش جهان و شیخ بهایی به شکل پردیس سینمایی چهارباغ مورد بهره برداری قرار گرفت و شاهد استقبال خوب شهروندان از سینما در طول ای ن مدت بودیم، بنا به اذعان کارشناسان وجود این سینمای مجهز و به روز در اصفهان در رونق جشنواره کودک نیز بسیار تاثیر گذار بود.

وی افزود: در ادامه روند بازسازی سینماهای اصفهان توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری، سینما ساحل از مهر ماه به شکل پردیس سینمایی پنج سالنه بازسازی می شود و موزه سینمایی نیز در این مکان شکل خواهد گرفت.

ضرورت همکاری نهادهای شهری برای بازسازی سینما ساحل

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه ساخت، ترکیب و زیربنا و سالن‌های این سینما با دیگر سالن‌های سینمایی اصفهان متفاوت و هزینه آن حدود ۶ میلیارد تومان برآورد شده است، ابراز داشت: بر اساس نیازمند همکاری بخش خصوصی و نهادهای مختلف شهری از جمله شهرداری و شورای شهر اصفهان برای تامین هزینه‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که برای جانمایی سینما در دیگر نقاط شهر اصفهان چه اقداماتی انجام شده است، ابراز داشت: برای بازسازی برخی سالن های شهر اصفهان به طور مثال در منطقه رهنان به شکل سالن سینمایی و یا چند منظوره مذاکراتی با شهرداری اصفهان داشتیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم.

حسینی با اشاره به اینکه حتی با نمایش دادن یک سانس فیلم در تالار هنر اصفهان در طول روز می توان بخش از نیازهای منطقه محروم زینبیه به سالن سینمایی را برطرف کرد، گفت: از سویی باغ نور با داشتن ظرفیت یک تا دو هزار نفری بهترین ظرفیت برای نمایش فیلم به شکل سینمای روباز را دارد و در این ارتباط طی نامه ای از شهرداری اصفهان درخواست مجوز داشتیم که به نتیجه نرسید.

آمادگی حوزه هنری برای بازسازی سالن‌های غیرفعال اصفهان به شکل سالن سینمایی

وی اضافه کرد: همچنان این آمادگی را داریم که طی توافق با شهرداری سالن‌های غیر فعال اصفهان را که تنها برای اجرای چند همایش در طول سال مورد استفاده است به شکل سالن های سینمایی بازسازی کنیم.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به بدهی شهرداری اصفهان در زمینه بازسازی پردیس سینمایی چهارباغ گفت: بخشی از بدهی شهرداری اصفهان به موسسه بهمن سبز حوزه هنری بابت بازسازی پردیس سینمایی چهارباغ هنوز پرداخت نشده است.

در ادامه این نشست کوروش محمدی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: مطالبات موسسه بهمن سبز حوزه هنری از شهرداری در راستای بازسازی سینما خانواده از جمله مصوبات شورای شهر چهارم بوده است، که در زمینه پیگیری این مطالبات و پرداخت بدهی شهرداری تمام تلاش خود را در شورای شهر پنجم به کار خواهیم بست.