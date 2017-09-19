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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

مدیران جدید معاونت برون مرزی صداوسیما منصوب شدند

مدیران جدید معاونت برون مرزی صداوسیما منصوب شدند

مدیر جدید شبکه Q۴T، سرپرست واحد اطلاعات و برنامه ریزی و مدیر امور مالی جدید مجموعه سعادت آباد معاونت برون مرزی صدا و سیما منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما، در مراسمی که با حضور پیمان جبلی معاون برون مرزی، سیدحسین شاکرطاهری ذیحساب و مدیرکل امور مالی صدا و سیما، مصطفی اصفهانی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت برون مرزی و جمعی از مدیران مجموعه سعادت آباد این معاونت (شبکه های پرس تی وی، هیسپان تی وی، آی فیلم و مجموعه های ستادی این بخش) برگزار شد، مدیران جدیدی منصوب شدند.

در این مراسم با اهدای احکام داود عادلی مدیر جدید شبکه Q۴T، سیدمهدی حاجی محمدی سرپرست جدید اطلاعات و برنامه ریزی و علیرضا نوروزی مدیر جدید امور مالی مجموعه سعادت آباد، از خدمات سید وقار رضوی، سیده جلیله احمدی و علیرضا علی نیا مدیران پیشین واحدهای یاد شده تجلیل شد.

سیدمهدی حاجی محمدی پیش از این مدیرکلی منابع مالی و برنامه ریزی معاونت برون مرزی و علیرضا نوروزی نیز مدیریت امور مالی شبکه مستند را عهده دار بوده اند.

کد مطلب 4091363
عطیه موذن

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