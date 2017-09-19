مدیران جدید معاونت برون مرزی صداوسیما منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما، در مراسمی که با حضور پیمان جبلی معاون برون مرزی، سیدحسین شاکرطاهری ذیحساب و مدیرکل امور مالی صدا و سیما، مصطفی اصفهانی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت برون مرزی و جمعی از مدیران مجموعه سعادت آباد این معاونت (شبکه های پرس تی وی، هیسپان تی وی، آی فیلم و مجموعه های ستادی این بخش) برگزار شد، مدیران جدیدی منصوب شدند.

در این مراسم با اهدای احکام داود عادلی مدیر جدید شبکه Q۴T، سیدمهدی حاجی محمدی سرپرست جدید اطلاعات و برنامه ریزی و علیرضا نوروزی مدیر جدید امور مالی مجموعه سعادت آباد، از خدمات سید وقار رضوی، سیده جلیله احمدی و علیرضا علی نیا مدیران پیشین واحدهای یاد شده تجلیل شد.

سیدمهدی حاجی محمدی پیش از این مدیرکلی منابع مالی و برنامه ریزی معاونت برون مرزی و علیرضا نوروزی نیز مدیریت امور مالی شبکه مستند را عهده دار بوده اند.