«تمارض» برای گرفتن اسب سیاه با ۶ فیلم از سراسر دنیا رقابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، این فستیوال از ٢٦ سپتامبر تا اول اکتبر (٤ تا ٩ مهر) در شهر Kotawice لهستان برگزار میشود. «آرس» در کنار جشنواره ورشو از مطرح ترین فستیوالهای لهستان است و هر ساله فقط هفت فیلم را در بخش مسابقه میپذیرد و امسال «تمارض» از ایران تنها نماینده آسیا در این این دوره از جشنواره است.
این جشنواره مختص فیلمسازان اول سراسر دنیا است که رویکردی مدرن به سینما دارند و فرهنگ صوتی و تصویری دنیای معاصر را در آثارشان به نمایش گذاشتهاند.
«تمارض» دو نمایش در روزهای ٢٩ سپتامبر و ٣٠ سپتامبر در این فستیوال دارد و با فیلمهایی از کشورهای فرانسه، لهستان، آرژانتین، هلند و ... برای کسب (Black Horse) جایزه اسب سیاه به رقابت میپردازد.
این فیلم تاکنون در فستیوالهای مختلفی در سراسر دنیا حضور داشته و اولین نمایش جهانی خود را با حضور در بخش فروم فستیوال فیلم برلین و اولین نمایش آسیایی خود را با حضور در فستیوال فیلم شانگهای پشت سرگذاشت و بعد در جشنواره فیلم تورنتو شرکت کرد.
مریم شفیعی تهیهکننده و محمد اطبایی عرضه و پخش بینالمللی این فیلم را برعهده دارد. «تمارض» محصول هیچ فیلم و اولین فیلم سینمایی عبد آبست است.
«تمارض» از ١٥ مهر در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ایران اکران میشود.
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