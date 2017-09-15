  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۶

کمپانی آمریکایی حق پخش «تمارض» را خرید

کمپانی آمریکایی حق پخش «تمارض» را خرید

کمپانی Gravitas Venture همه حقوق پخش فیلم «تمارض» به کارگردانی عبد آبست را برای اکران در سینماهای آمریکای شمالی(ایالات متحده آمریکا و کانادا) خرید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «تمارض» به کارگردانی عبد آبست سال ۲۰۱۸ با نام SIMULATION در آمریکا و کانادا به نمایش در می آید.

«تمارض» در حال حاضر در چهل و دومین دوره فستیوال فیلم تورنتو حضور دارد و تاکنون سه بار در این فستیوال به نمایش در آمده و یکشنبه ١٧ سپتامبر آخرین نمایش خود را در tiff خواهد داشت.

مریم شفیعی تهیه کننده و شرکت Iranian Independents به مدیریت محمد اطبایی عرضه و پخش بین المللی این فیلم را بر عهده دارد.

«تمارض» محصول هیچ فیلم و اولین فیلم بلند سینمایی عبد آبست است.

«تمارض» اوایل مهر ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ایران اکران می شود.

کد مطلب 4087393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها