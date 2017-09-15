کمپانی آمریکایی حق پخش «تمارض» را خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «تمارض» به کارگردانی عبد آبست سال ۲۰۱۸ با نام SIMULATION در آمریکا و کانادا به نمایش در می آید.

«تمارض» در حال حاضر در چهل و دومین دوره فستیوال فیلم تورنتو حضور دارد و تاکنون سه بار در این فستیوال به نمایش در آمده و یکشنبه ١٧ سپتامبر آخرین نمایش خود را در tiff خواهد داشت.

مریم شفیعی تهیه کننده و شرکت Iranian Independents به مدیریت محمد اطبایی عرضه و پخش بین المللی این فیلم را بر عهده دارد.

«تمارض» محصول هیچ فیلم و اولین فیلم بلند سینمایی عبد آبست است.

«تمارض» اوایل مهر ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ایران اکران می شود.