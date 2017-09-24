کنترل و نظارت بازار استان کرمانشاه در مسیر زائران اربعین حسینی

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان از فعالیت مضاعف گشت های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در بازار خبر داد.

وی همچنین از کنترل و نظارت بازار استان در مسیر زائران حسینی و طی ایام اربعین خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات جلسه شورای اداری این اداره کل و همچنین جلسه شورای اداری فرمانداری، این اداره کل در ماه های محرم و صفر علی الخصوص در ایام اربعین حسینی با هدف نظارت جدی بر دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و برخورد با دفاتر غیر مجاز در راستای ارائه خدمات و سهولت در تردد زائرین اربعین حسینی، نحوه ارائه خدمات مربوط به هتل ها، رستوران ها، عرضه مواد غذایی و کنترل و نظارت کالا های سلامت محور با همکاری دستگاه های نظارتی صنعت، معدن و تجارت، حج و زیارت مرکز بهداشت و نیروی انتظامی اماکن را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: این طرح پس از تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل تعزیرات حکومتی با برنامه تشدید فعالیت گشت های مشترک در مرکز استان و شهرستان های تابعه در مسیر زائران تنظیم شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این بازرسی ها در قالب گشت های مشترک است و سایر دستگاه های نظارتی هم بازرسی های دوره ای خود را خواهند داشت و پرونده هایی در این خصوص تشکیل می شود. این پرونده ها پس از ارجاع به تعزیرات حکومتی به صورت فوق العاده و ویژه رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.

جودکی به نحوه دسترسی زائران محترم و همچنین مردم عزیز استان به تعزیرات حکومتی و ارائه شکایات نیز اشاره کرد و گفت: زائران محترم و مردم عزیز استان می توانند با شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات و یا شماره تلفن ۱۳۵ این اداره کل و همچنین تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا مراجعه مستقیم شکایات خود را اعلام کنند.