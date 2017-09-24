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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۲

آتش سوزی در مدرسه دخترانه/ حادثه مصدوم نداشت

آتش سوزی در مدرسه دخترانه/ حادثه مصدوم نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حادثه آتش سوزی در یک دبستان دخترانه در شرق تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه حادثه مصدوم نداشت.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۵.۵۵ دقیقه صبح امروز حادثه آتش سوزی در دبستان دخترانه طبرسی در خیابان سبلان جنوبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نجات گران دو ایستگاه در محل حادثه حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع آتش سوزی در یک دبستان اتفاق افتاده بود، افزود: بررسی ها نشان می داد آتش سوزی در یکی از اتاق های اداری به وسعت ۱۰ متر در طبقه همکف اتفاق افتاده و دود غلیظی وارد سالن شده و مشاهده این دود از ساختمان باعث وحشت همسایه ها شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: بلافاصله کانون آتش سوزی شناسایی و از سرایت آن به دیگر بخش های مدرسه جلوگیری شد. از این رو آتش نشانان موفق شدند در همان دقایق اولیه شعله های آتش را مهار و از سرایت آن به کلاس ها و دفتر مدرسه جلوگیری کنند.

ملکی گفت: خوشبختانه حادثه هیچ مصدومی نداشت و آتش نشانان در ساعت ۷.۲۹ دقیقه صبح امروز محل حادثه را به مدیر مدرسه تحویل دادند.

کد مطلب 4096078

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