به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه امروز جمعه با حضور هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در محل سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد.

اربعین فرصتی استثنایی برای استان کرمانشاه است

استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: اربعین یک فرصت خوب و استثنایی برای استان کرمانشاه است.

بازوند خطاب به اعضای ستاد اربعین افزود: اما و اگر ها را اینجا بکار نبرید، کار برای امام حسین(ع) و سیدالشهداست و اما و اگر ندارد.

وی افزود: خدا را شاکرم که این توفیق نصیبم شده است که بتوانم ذره ای به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت کنیم.

استاندار کرمانشاه با بین اینکه از زحمات وپیگیریهای دکتر رازانی در بازگشایی مرز و ایجاد زمینه تردد زوار اربعین تشکر می کنم، خاطرنشان کرد: کار برای حضرت امام حسین (ع) اما و اگر ندارد و همه مسوولین باید محکم و جدی امور محوله را به انجام برسانند.

وارد شمارش معکوس برای میزبانی زائران اربعین حسینی شده‌ایم

بازوند تاکید کرد: تا انجام ماموریت محوله در خصوص میزبانی اربعین، جمعه هر هفته جلسه ستاد را برگزار می کنیم چرا که برای میزبانی زائرین اربعین از نظر زمانی وارد شمارش معکوس شده ایم و فرصتی برای از دست دادن نداریم.

وی تصریح کرد: کرمانشاه باید میزبانی شایسته برای زائرین اربعین باشد و باید خاطره ای خوش از استان در ذهن آنها جا بگذاریم تا در سالهای بعد زوار بیشتری از استان عبور کنند و اگر ناموفق باشیم این فرصت را برای سالهای آینده از دست خواهیم داد.

مسئولین استان برای عمل به تعهدات خود تا پایان مهر ماه فرصت دارند

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مسئولین دست اندرکار اربعین باید بدانند که برای عمل کامل به تعهدات و امور محوله، فقط تا پایان مهرماه فرصت دارند.

وی افزود: کسانی که امور را پیگیری می کنند نباید برای انجام کارهای خود منتظر دیگران باشند و هرکس باید شخصا با جدیت پیگیر حل مشکلات حوزه کاری خودش باشد.

هیچ توجیهی از هیچ مدیری پذیرفته نیست

بازوند ادامه داد اعضای ستاد اربعین باید تابع مصوبات ستاد، و در مقابل وظایف و عملکرد خود پاسخگو باشند و از هیچ‌مدیری نمی پذیرم که کمبود ومشکلات حوزه کاری خود را به گردن دیگران بیندازد.

وی با بیان اینکه یک مدیر اگر واقعا تصمیم بگیرد، می تواند مشکلات حوزه کاری خود را حل کند، گفت: برای رفع نواقص و برنامه ریزی مطلوب در میزبانی اربعین برای سالهای آینده، یک گروه مشخص، از زائرین اربعین نظرسنجی می کنند.

حتی ۵ متر از مسیر تردد زوار نباید خارج از پوشش تلفن همراه باشد

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه، سلامت و امنیت زوار اولویت اصلی ماست گفت: هیچ قصوری در این مورد از کسی پذیرفته نیست و حتی پنج متر از مسیر زوار اربعین در داخل استان، نباید خارج از پوشش شبکه های تلفن همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید پیش بینی ها و برنامه ریزی لازم را برای شرایط مختلف داشته باشیم و از تجارب دیگر استانها استفاده کنیم.

جعفر همتی، جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین نیز در این نشست گفت: قرار است در اربعین امسال به ۷۰ هزار زائر توسط کمیته تغذیه و اسکان از سوی سپاه، ارتش، اوقاف استان و ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خدمت رسانی شود.

آمادگی موکب‌های عراقی برای خدمات‌دهی زائران اربعین

وی اشاره‌ای به دیگر خدمات ستاد اربعین در استان کرمانشاه گفت: این خدمات شامل آسفالت معابر، فراهم کردن گیت ها و خدمات شهری است و علاوه بر آن موکب هایی نیز در طرف عراقی برای خدمات دهی به زائران ایجاد شده است.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه بر نصب گیت‌های تردد زائران در کوتاهترین فرصت تاکید کرد و گفت: برخی از کمیته های ستاد اربعین کارهای خود را انجام ‌نداده اند و گیت های تردد زائران در مرزهای ما نصب نشده اند که باید هرچه سریعتر نصب شود.

تاکید بر تامین آب و برق و موکب های مسیر زائران

وی بر تامین خدمات مورد نیاز زائران از جمله آب و برق تاکید کرد و گفت: موکب‌های طول مسیر نیز باید به سرعت تامین شود تا خدمات خوبی به زائران ارائه کنند.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه بر برخورد جدی و سریع با دفاتر غیرمجاز ثبت نام ویزا در استان تاکید کرد و گفت: این دفاتر باید هرچه سریعتر بسته شوند و تنها دفاتر مجاز فعال باشند.

وی از عملکرد مناسب کمیته بهداشت و درمان خبر داد و گفت: بنابر مصوبات این کمیته ۱۲ دستگاه آمبولانس در قصرشیرین مستقر خواهند شد و ۶۰ بیمارستان در حالت آماده باش قرار می گیرند.

امکانات درمانی در مرز خسروی برقرار است

همتی از تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی قصرشیرین و خسروی خبر داد و گفت: امکانات درمانی در مرز خسروی برقرار است.

وی اشاره ای نیز به خدمات دیگر استانها داشت و افزود: استان های معین کرمانشاه برای حمایت از سفرهای اربعین تاکنون کاری را انجام نداده اند و آماده ایام اربعین نیستند.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه از امادگی استان برای اسکان روزانه ۱۵ هزار نفر خبر داد و خاطرنشان کرد: ۷۰ هزار نفر در ایام اربعین در استان کرمانشاه تغذیه خواهند شد.

تغذیه ۳۰ هزار زائر اربعین حسینی توسط سپاه

وی افزود: اوقاف، ستاد اجرایی فرمان امام، ارتش و استان اردبیل هر یک ۱۰ هزار نفر و سپاه ۳۰ هزار نفر را روزانه پذیرایی خواهند کرد.

همتی عملکرد کمیته فرهنگی را مناسب ندانست و تصریح کرد: کمیته فرهنگی تاکنون عملکرد خوبی در زمینه تبلیغاتی نداشته است.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود: کارهای هماهنگی نیز با کنسولگری عراق به خوبی انجام می شود.

وی بر برطرف کردن نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه تاکید کرد و افزود: کمیته خدمات شهری نیز تاکنون اقدام های لازم به منظور استقرار در قصرشیرین را انجام نداده است.

اسکان زائران تنها در قصرشیرین باشد

مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه نیز در این نشست گفت: باید از قصرشیرین تا خسروی هیچ اسکانی نداشته باشیم آخرین نقطه اسکان باید قصرشیرین باشد.

وی تصریح کرد: در شهرستان های قصرشیرین و سرپل ذهاب بوستان های خوبی برای رفع خستگی داریم۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار از سوی شهرداری منطقه ۱۴ تهران به این منظور در شهرستان های فوق در نظرگرفته شده است.

تامین روشنایی ۱۵ کیلومتر راه مسیر قصرشیرین- خسروی

نیک کردار، از تامین روشنایی مسیر قصرشیرین- خسروی خبر داد و گفت: روشنایی ۱۵ کیلومتر مسیر بین قصرشیرین و خسروی کاملا ترمیم و تعمیر شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تاکید کرد: محل موکب ها باید سریعتر مشخص شده تا امتیاز آب و برق آن هر چه سریعتر گرفته شود.

اتمام سریع گیت‌های گذرنامه و خدمات مورد نیاز در قصرشیرین و خسروی

در ادامه فرامرز اکبری، فرماندار قصرشیرین گفت: مهمترین موضوع در این برهه از زمان گیت های گذرنامه، پارکینگها و سرویس های بهداشتی است که هرچه سریعتر باید کار اجرایی آنها به اتمام برسد.

۱۸۰ دستگاه آمبولانس آماده خدمات‌دهی به زائران اربعین

صائب مدرسی، رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین استان کرمانشاه نیز گفت: ۵۴ پایگاه اورژانس از کنگاور تا مرز خسروی با ۱۸۰ دستگاه آمبولانس آمادگی خدمات رسانی به زائران را دارند.

احداث خط جدید ۲۰ کیلو ولت تقویتی از قصرشیرین تا خسروی

علیمراد مرادی مجد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: روشنایی ۱۴۵ هکتار پارکینگ در مرز تامین شده است.

وی افزود:عملیات احداث یک خط جدید ۲۰ کیلو ولت تقویتی از قصرشیرین تا خسروی نیز تا پایان مهرماه به اتمام می رسد.