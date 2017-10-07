بین المللی سازی پارکهای علم و فناوری/رفع نیاز کشور با استارتاپ ها

دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشست انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری در ترکیه با هدف انتقال تجربیات پارکها با حضور نمایندگانی از پارک های علم و فناوری ایرانی برگزار شد.

وی با بیان اینکه پارک های علم و فناوری در دنیا گستردگی زیادی پیدا کرده اند، اظهار داشت: در همین راستا انجمنی در مالاگای اسپانیا متشکل از پارک های علم و فناوری کشورهای دنیا تشکیل شده و هر ساله در راستای ایجاد تحولاتشان نشستی را با حضور پارک های عضو در یک کشور برگزارمی کنند.

به گفته وی، مدیران پارک ها و مراکز رشد و متخصصان در حوزه فناوری گرد هم می آیند و تجربیات خود را ارائه می دهند تا یک تجمع عملیاتی به وجود آید.

پیری با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲ پارک علم و فناوری در این انجمن عضو هستند، اظهار کرد: آخرین نشستی که با حضور همین پارک های علم و فناوری سراسر دنیا در ترکیه برگزار شد، چندین نتیجه گیری داشت.

وی با اشاره به برنامه هایی که قرار است پارک های علم و فناوری داشته باشند و مربوط به نتیجه گیری این نشست است، عنوان کرد: در این نشست بین المللی سازی پارکهای علم و فناوری کشورها مد نظر قرار گرفت تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: ارتباط پارک ها می تواند به گونه ای باشد که یک شرکت دانش بنیان در یک پارک علم و فناوری به راحتی محصول خود را به صورت مجازی به نمایش بگذارد تا خریداران خارجی به لیست خریداران داخلی شرکت افزوده شود و بازار خوبی برای محصول آن شرکت رقم بخورد.

وی تاکید داشت: پارک های علم و فناوری در حال رقم زدن اقتصاد جدیدی برای کشورها هستند از این رو لازم است از سوی دولت ها حمایت شوند.

وی با اشاره به استارتاپ ها گفت: همچنین در این نشست بنا شد که استارتاپ ها متناسب با نیازهای کشور برگزار شوند؛ مثلا کشور ما با کم آبی مواجه است و استارتاپی در این زمینه برگزار شود.

به گفته پیری، همچنین کسب و کار و اشتغال زایی آن در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نشست انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری در سال گذشته در روسیه، امسال در ترکیه و سال آینده قرار است در ایران در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شود.