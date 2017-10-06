جدیدترین تیزر «اگزما» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین تیزر فیلم سینمایی «اگزما» نخستین تجربه بلند کارگردانی مهران مهدویان که تهیه کنندگی آن بر عهده علی یازرلو و علی فاتحی است، رونمایی شد. این فیلم در قالب اجتماعی تولید شده است و این روزها در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

«اگزما» در سی‌ و پنجمین جشنواره فیلم فجر و در بخش «هنر و تجربه» با نام «چشم ها» به نمایش درآمد.

شیوا مکی نیان، دیبا زاهدی، حسام محمودی، کریم امینی، کمیل علیپور و نادر فلاح در «اگزما» به ایفای نقش پرداخته‌اند که در خلاصه داستان آن آمده است: رویا در تلاش است زندگی خود را در آرامش نگه دارد از طرفی نمی‌خواهد شوهرش از گذشته‌اش با خبر شود. او در این مسیر با مشکلاتی مواجه می‌شود.

اسامی کامل عوامل فیلم سینمایی «اگزما» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهران مهدویان، تهیه‌کنندگان: علی یازرلو، علی فاتحی، مشاور کارگردان: محسن قرایی، مدیر فیلمبرداری: احسان اسکندری، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراحی و ترکیب صدا: بهروز معاونیان، طراح چهره‌پردازی: محمود دهقانی، طراح لباس: مجید مظفری، طراح صحنه: زهرا محبی، تدوین: مهران مهدویان، موسیقی: علیرضا جمالی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مسعود جورسرا، مدیر تولید: محمود ناقل، منشی صحنه: آوا بالاور و مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.