به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در نشست هیأت اجرایی امروز شنبه شرکت کرده بود، بعد از اتمام جلسه با حضور در جمع خبرنگاران به پرسشهای آنها در مورد مسائل مختلف پیرامون فدراسیون فوتبال و فوتسال پاسخ داد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر هماهنگی میان باشگاه مسعود شجاعی و فدراسیون فوتبال برای حضور وی در تیم ملی مطرح شد، گفت: راستش را بخواهید به فوتبال هیچ ورودی نداشتم، اخیراً هم هیأت رئیسه جلسهای نداشته تا از اوضاع مطلع شوم؛ بنابراین از این موضوع خبر ندارم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: آنچه مسلم است هر زمان کارلوس کیروش صلاح بداند، مسعود شجاعی به تیم ملی دعوت میشود به هر حال دعوت از بازیکنان با تصمیم و صلاح وی انجام میشود. وی سرمربی است و تصمیمگیری در مورد دعوت کردن از بازیکنان هم صرفاً با خودش است.
کفاشیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که در رابطه با میزبانی ایران برای جامجهانی فوتسال و رقابت با ژاپن در این زمینه مطرح شد، توضیح داد و گفت: طبق اعلام فیفا، قرار است اوایل آبان ماه تصمیمگیری نهایی در این زمینه انجام شود. ما کارهای لازم و رایزنیهای مورد نظرمان را انجام دادیم تا در نهایت ببینیم چه تصمیمی در این رابطه گرفته میشود.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در این رابطه ادامه داد: ژاپنیها میزبان المپیک ۲۰۲۰ هستند به همین دلیل از آنها خواستهایم نسبت به میزبانی جامجهانی فوتسال پافشاری زیادی نداشته باشند و این شانس را برای ایران قائل باشند تا بتواند میزبان رقابتها باشند ضمن اینکه هفت نفر از اعضای هیأت رئیسه آسیا نیز عضو فیفا هستند. رایزنیهایی را هم با آنها داشتهایم اما در نهایت تصمیم فیفا تعیینکننده است.
وی در رابطه با اینکه آیا برای انتخاب میزبان جامجهانی، مراسمی رسمی برگزار میشود و نمایندهای هم از ایران در آن حضور خواهد داشت، به خبرنگار مهر گفت: فیفا در این زمینه هیچ اطلاعرسانی نداشته است، حالا که شما این سؤال را مطرح کردید، باید پیگیری کنید تا ببینید برنامه آنها چگونه است. در هر صورت ما توانمندیهای لازم برای میزبانی جام جهانی فوتسال را داریم. توانمندیهای ما در این زمینه از کلمبیا که یک دوره میزبان این بازیها بود، بیشتر است.
کفاشیان در ادامه صحبتهای خود از پیشنهاد فدراسیون فوتبال برای برگزاری مسابقات جام باشگاههای فوتسال جهان به صورت آزمایشی خبر داد و گفت: فیفا موافقت خود را به صورت شفاهی با این مسئله اعلام کرده است. گیتیپسند قصد دارد میزبان این مسابقات در اصفهان باشد. از هر کشور هم دو نماینده میتواند حضور داشته باشد. مذاکرات ابتدایی را انجام دادهایم اما باید پیگیریهای نهایی را هم انجام دهیم. تا آنجا که به یاد دارم قبل از این، یک دوره مسابقات باشگاههای جهان برگزار شد که آن هم به صورت آزمایشی بود و ما هم قصد داریم به صورت آزمایشی برگزارکننده این رویداد باشیم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد کارلوس کیروش و انتقاداتی که وی مطرح میکند، گفت: این موضوع خیلی مهم نیست، مهم این است که کیروش ما را به جامجهانی میبرد حتی صعود به دور دوم هم خیلی مهم نیست، حفظ حضور در جامجهانی مهمتر است.
کفاشیان همچنین در خصوص پاداش تیم ملی فوتسال بابت قهرمانی در بازی های داخل سالن گفت: در مورد این موضوع در نشست امروز هیئت اجرایی صحبت شد قرار شد با نظر مساعد هیئت اجرایی تغییر پاداش ۳۰۰ دلاری به ۶۰۰ دلاری برای همه رشته های تیمی که در عشق آباد موفق به کسب مدال طلا شدند اعمال شود.
وی همچنین در خصوص پرونده باشگاه پرسپولیس بابت محرومیت مهدی طارمی اظهار داشت: این پرونده در فدراسیون فوتبال در حال بررسی و رسیدگی است. به هر حال ما باید منافع ملی را در نظر بگیریم و طوری به قضیه ورود داشته باشیم که نه منافع ما ضربه بخورد و نه پرسپولیس متحمل ضرر شود. این موضوع را پیگیری می کنیم.
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