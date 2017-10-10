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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۵

انتخاب میزبان جام جهانی فوتسال؛ آذرماه در ابوظبی امارات

انتخاب میزبان جام جهانی فوتسال؛ آذرماه در ابوظبی امارات

میزبان مسابقات فوتسال جام جهانی در سال ۲۰۲۰ تا دو ماه دیگر در ابوظبی امارات انتخاب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۲۰ از آن جهت اهمیت یافته است که ایران یکی از کاندیداهای گرفتن این میزبانی بود و حتی فرم های مربوطه را برای فیفا ارسال کرد.

با این حال عدم استقبال مسئولان کشوری از برگزاری مسابقات جام جهانی و همچنین کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری شانس ایران را برای گرفتن این میزبانی کم کرده است؛ به گونه ای که حتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم تاکید کرد امید زیادی به میزبانی ایران ندارد.

در هر صورت قرار است کمیته اجرایی فیفا در جریان مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان در ابوظبی که آذرماه برگزار می شود، میزبان جام جهانی ۲۰۲۰ را انتخاب کند. علاوه بر ایران، کشورهایی مثل ژاپن، قزاقستان، کرواسی، امارات و نیوزلند هم برای میزبانی اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 4109554

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