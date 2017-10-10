به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزش مهارت‌های کوتاه‌مدت کارآفرینی در قالب یک‌هزار دوره آموزشی در آیین افتتاح طرح «ایران‌مهارت» با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش ، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مدیرکل اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و مسئولانی از وزارت آموزش و پرورش در سالن هفده شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغازبه‌کار کرد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران با همکاری کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان تهران و تعدادی از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای منتخب نسبت به طراحی دوره‌های ایران مهارت اقدام کردند که مجموعه‌ای از آموزش‌های متنوع با طرح‌های ارزان، هدفمند و کاربردی در حوزه‌های مهارتی است.

در مراسم امروز تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت آموزش و پرورش با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به امضا رسید تا در سطوح مختلف آموزشی، مهارت‌های کاربردی به دانش‌آموزان پیش از ورود به دانشگاه ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی از طرح ایران مهارت، ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار گفت: یکی از دلایل مهم بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نبود مهارت است.

وی اظهار داشت: بیش از ٢٠ درصد دانش آموختگان دانشگاهی در کشور نمی توانند شغلی بیابند و در این میان عمده بیکاری کشور در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی مربوط به زنان است و از این رو باید آموزش های مهارتی از دوره کودکی وارد سیستم آموزشی کشور شود.

فیروزآبادی تاکید کرد: با وجود تخصیص اعتبارات آموزشی، شاهد رونق در امور آموزشی و مهارتی نیستیم به همین دلیل توصیه می کنم نظام مهارتی به شکل زنجیره تولید ارزش افزوده وارد نظام آموزشی کشور شود.

وی گفت: امروز باید به دانش آموز خود بگوییم قرار نیست در جامعه ٨٠ میلیونی ایران وارد شوی بلکه باید خود را آماده برای ورود به بازار هشت میلیاردی و رقابت در عرصه جهانی آماده کنید.

وی با یادآوری اینکه امروز موانع تجارت در همه کشورهای جهان کاهش یافته است، اظهار داشت: توانمندی زیادی در حوزه آموزش مهارت است اما از این مهارت ها بهره برداری لازم نمی شود.

قائم مقام وزیر کار با اشاره به توافق همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ستاد کل نیروهای مسلح که بتازگی انجام شد، گفت: از این پس سربازان در دوره سربازی مهارتی را می آموزند که امیدوارم سالانه ١٠٠ هزار نفر این آموزش ها را کسب کنند.

فیروزآبادی گفت: شالوده های اقتصادی دنیا در حال تغییر بوده و اکنون جامعه جهانی از مرحله صنعتی به فراصنعتی و دانش و اطلاعات در حال حرکت است.

وی یادآور شد: تا ۱۵ سال پیش ۲۱ تا ۲۴ درصد نیروی کار جهان در بخش تولید بودند اما اکنون این میزان به ١١ درصد کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر کار تاکید کرد: گفت در نظام اموزشی سنتی فقط با انتقال علم مواجه هستیم اما این کافی نیست و دانش اموز باید در کنار اموزشهای نظری مهارتی را کسب کند.