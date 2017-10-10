به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند ظهر سه شنبه در جلسه مشترک ائمه جمعه و روسای آموزش و پرورش شهرستان های لرستان با اشاره به اینکه نیاز است که در یک جلسه کارشناسی با حضور اعضای ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش لرستان تشکیل شود و مباحث به صورت عملی و با جزئیات بحث و بررسی شود، اظهار داشت: ما در آموزش و پرورش به دنبال تربیت انسانی هستیم که کارآفرین باشد، اهل تولید باشد، خدمت به جامعه را عبادت بداند و موازین اخلاقی را رعایت کند.

وی با بیان اینکه این آمادگی را داریم که گوش شنوایی برای همه راهکارهای اهل فن در این حوزه باشیم، تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار دانش آموز لرستانی در مسابقات قرآنی، احکام، نماز و ... شرکت کرده اند و این نشان می دهد که داشن آموزان خود علاقه به مباحث دینی دارند و باید در این راه حمایت شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه بیش از ۴ هزار نفر از دانش آموزان طی سال گذشته از حوزه های علمیه بازدید کرده اند، افزود: ۵۴۸ گفتمان دینی با حضور ۲۳ هزار دانش آموز در سطح مدارس استان برگزار شده است.

دریکوند یادآور شد: این تعامل از سوی آموزش و پرورش وجود دارد که از نقطه نظرات ائمه جمعه و جماعات در حوزه تربیت دینی دانش آموزان بهره بگیرد.