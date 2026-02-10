سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پروژه خط ۱۱ مترو تهران و ویژگیهای راهبردی این ابرپروژه ملی، گفت: این پروژه یکی از بخشهای طرح کلان خطوط مترو است که با هدف اتصال جنوب و غرب پایتخت، افزایش دسترسی شهروندان به شبکه مترو و بهرهمندی از حملونقل عمومی ارزان، در حال اجراست.
وی افزود: پروژه خط ۱۱ مترو تهران بهعنوان یکی دیگر از بخشهای طرح کلان خطوط مترو، در مناطق جنوب و غرب تهران احداث خواهد شد. این خط با طول ۳۳ کیلومتر و ۲۰ ایستگاه، پیونددهنده جنوب و غرب پایتخت است و با ایجاد تقاطع با خطوط ۱، ۵، ۳، ۶ و ۸، نقش اساسی در تسهیل دسترسی بخشی از مردم شریف تهران به خطوط مترو خواهد داشت.
سردار عابد ادامه داد: بخشی از شهروندان تاکنون از دسترسی به خطوط مترو محروم بودهاند که انشاءالله با تکمیل هرچه سریعتر این پروژه، از مواهب استفاده از شبکه مترو از جمله دسترسی به حملونقل عمومی ارزان، کاهش ترافیک شهری و ایجاد جاذبه سرمایهگذاری بخش خصوصی و ساخت مجتمعهای ایستگاهی بهرهمند خواهند شد.
وی بیان کرد: خط ۱۱ مترو تهران به همراه خط ۹، بهعنوان مسیری کمربندی ریلی شهر تهران، نقش اساسی در تسهیل تردد شهروندان تهرانی و استفاده آنها از خطوط مترو خواهد داشت.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء تاکید کرد: این خط با ظرفیت انتقال ۱۶۰۰ نفر مسافر در ساعت، مسیری مهم برای تردد اهالی و مسافران مناطق در حال توسعه جنوب و جنوبغرب تهران ایجاد میکند و نقشی اساسی در توسعه زیرساختهای شهر تهران ایفا خواهد کرد.
سردار عابد ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء بنابر وظیفه ذاتی مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران، با استفاده از تجارب قبلی، بهعنوان پیمانکار در کنار مدیران شهری خواهد بود تا این پروژه با عبور هرچه سریعتر از فاز اجرا، آماده خدمترسانی به هممیهنان عزیز شود.
وی درباره تجربه قرارگاه در پروژههای مشابه تأکید کرد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) با بهرهمندی از روحیه جهادی، استفاده از دانش فنی و مهندسی جوانان ایران و در اختیار داشتن ماشینآلات تخصصی از جمله تجهیزات حفاری تماممکانیزه، مفتخر به طراحی و اجرای ۳۳۸ کیلومتر خطوط مترو و ۱۸۸ ایستگاه در کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، تبریز و اهواز است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در پایان خاطرنشان کرد: در پروژه خط ۱۱ مترو تهران نیز، قرارگاه با همان روحیه جهادی به میدان آمده تا در کنار مسئولان محترم شهر تهران، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هموطنان عزیزمان به ثبت برساند.
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