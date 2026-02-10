اتصال مترو گلبهار به خط یک قطار شهری مشهد توجیه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله ارجاعی روز سه‌شنبه در مراسم عملیات اجرایی و بهره برداری از ۱۶ همت طرح زیرساختی وزارت راه و شهرسازی در خراسان رضوی اظهار کرد: اتصال متروی گلبهار - مشهد به خط یک قطار شهری و پیاده کردن مسافران این مترو در ایستگاه ثامن خط سوم قطار شهری توجیه ندارد و بهتر است این مترو به انتهای خط سوم قطار شهری در امامیه متصل شود.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی تمایلی ندارد مترو گلبهار - مشهد به خط یک قطار شهری متصل شود، زیرا این خط دیگر قادر به مسافرگیری نخواهد بود، بهتر این است که مترو مشهد به خط سوم قطار شهری در ایستگاه «امامیه» متصل شود و شهرداری کمتر از ۲ سال فرصت دارد این مهم را عملیاتی کند.

وی اظهار کرد: قطار متروی مشهد دیزل است و قابلیت ورود به تونل را ندارد، ضمن اینکه قطار متروی مشهد - گلبهار نیز تامین شده است، روز گذشته اعتبار خوبی به اورهال قطارها اختصاص یافت، قطارهایی که تامین شده سرعت خوب و فناوری بالایی دارد.

ارجاعی همچنین از واگذاری عملیات اجرایی مشهد - گلبهار - چناران از شرکت عمران شهر جدید گلبهار به شرکت راه آهن خبر داد و گفت: تغییر دستگاه اجرایی در حوزه قطار سریع السیر مشهد - گلبهار- چناران اقدام قابل توجهی بوده است. زحمات زیادی کشیده شد تا این پروژه به ریل گذاری برسد، برنامه وزارت راه ادامه این مسیر ریلی است.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت راه آهن کمتر از ۲ سال خط سوم قطار را به ایستگاه ثامن قطار شهری مشهد خواهد رساند، امیدواریم کل این مسیر تحویل راه آهن جمهوری اسلامی ایران شود، واقعیت این است که پیاده کردن مردم در ایستگاه ثامن اصلا قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی در حوزه عمرانی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ مجموع جذب اعتبارات عمرانی در حوزه حمل و نقل این وزارتخانه ۱۰۳ درصد بود، در حالیکه از ابتدای امسال تا ابتدای بهمن ماه با این شرایط اقتصادی مجموع جذب اعتبارات عمرانی در این وزارتخانه بیش از ۸۰ درصد بوده است.

ارجاعی بیان کرد: پایه اعتباری امسال خراسان رضوی در حوزه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شد، در سال ۱۴۰۵ هم با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجموع اعتبارات عمرانی این وزارتخانه بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال سقف اعتبارات عمرانی کشور ثابت مانده است و همان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافت اما با پیگیریهای مستمر این سطح اعتبارات ۶۰ درصد افزایش یافت.

وی اظهار کرد: در حوزه اعتبارات موسوم به «استجازه مقام عظمای ولایت»، بودجه سال ۱۴۰۵ وزارت راه و شهرسازی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ این وزارتخانه ۱۰۰ درصد افزایش یافت که امیدواریم جهش‌های عمرانی را در سال آینده در کشور شاهد باشیم.

به گفته معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ، در حوزه مسکن نیز با تکمیل واحدهای نیمه تمام اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است، در گلبهار تعدادی از واحدهای نیمه تمام مسکن مهر به بهره‌برداری رسید، همچنین واگذاری تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن و عملیات اجرایی مسکن محرومان آغاز شده است.

وی در خصوص طرح آزادراه حرم تا حرم گفت: روز گذشته در کمیسیون امورزیربنایی دولت مصوب شد که طی کمتر از یک ماه آینده شاهد تصویب قطعه مشهد - نیشابور آزادراه حرم تا حرم با ترکیب سرمایه‌گذاری ۵۰ - ۵۰ توسط هیات وزیران و آغاز عملیات اجرایی این پروژه باشیم.